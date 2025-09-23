La première étape de la « Tangente Nord-Est » et l’implantation de la Migros à Bassecourt préavisées positivement. Le Conseil général de Haute-Sorne était réuni à Undervelier lundi soir. Il a donné un avis positif, avec 18 voix contre 15, sur un message concernant les deux projets étroitement liés. Trois points les concernant étaient sur la table du législatif.

Le Conseil général a tout d’abord préavisé un crédit de 2'350'000 francs pour la réalisation de la première étape de la Tangente Nord-Est. Il a ensuite accepté la vente d’une parcelle de 4’023 m2 à Migros Bâle. Il a finalement ratifié la décision de l’Assemblée bourgeoise de Bassecourt de vendre une autre parcelle de 1'304 m2 au géant orange. Le conseiller communal en charge de l’urbanisme Gérard Ruch s’est dit « très satisfait » de cette issue au nom de l'ensemble du Conseil communal.