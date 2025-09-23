Le Conseil général de Haute-Sorne a avisé positivement un message concernant la réalisation des deux projets étroitement liés. La décision finale revient désormais à la population.
La première étape de la « Tangente Nord-Est » et l’implantation de la Migros à Bassecourt préavisées positivement. Le Conseil général de Haute-Sorne était réuni à Undervelier lundi soir. Il a donné un avis positif, avec 18 voix contre 15, sur un message concernant les deux projets étroitement liés. Trois points les concernant étaient sur la table du législatif.
Le Conseil général a tout d’abord préavisé un crédit de 2'350'000 francs pour la réalisation de la première étape de la Tangente Nord-Est. Il a ensuite accepté la vente d’une parcelle de 4’023 m2 à Migros Bâle. Il a finalement ratifié la décision de l’Assemblée bourgeoise de Bassecourt de vendre une autre parcelle de 1'304 m2 au géant orange. Le conseiller communal en charge de l’urbanisme Gérard Ruch s’est dit « très satisfait » de cette issue au nom de l'ensemble du Conseil communal.
Gérard Ruch : « Une infrastructure qui ne va rien coûter au contribuable. »
Des arguments et des questionnements pour le oui et le non
L’entrée en matière du message a tout d’abord été combattue. Si cette demande a été rejetée, les votes se sont toutefois déroulés à bulletin secret. La commune a mis plusieurs points en avant durant le débat sur ce projet de « Tangente Nord-Est ». Elle a notamment souligné la diminution du nombre de voitures au centre du village de Bassecourt que devrait amener, à terme, cette route de contournement. Gérard Ruch a également tenu à faire comprendre que l’argent du contribuable ne devrait pas être utilisé pour la réalisation de ce projet. Il explique notamment cela par l’arrivée d’un investisseur, Migros Bâle, qui devrait débourser 3,5 millions de francs pour son implantation et la réalisation de cette tangente : « C’est grâce à la Migros qui est venue nous trouver en se disant prête à financer qu’on a ressorti ce dossier qui datait de 30 ans. C’est grâce à ce partenaire qu’on peut réaliser la première étape de la tangente. »
Gérard Ruch : « On est absolument pour le commerce de proximité. »
Les opposants ont quant à eux questionné un « saucissonnage » du projet de la « Tangente Nord-Est » en deux parties. Ils ont aussi évoqué la démolition d’un rond-point, déjà existant, qui serait à la charge de la commune. « Ce problème nous est imposé par l’Office fédéral des routes (OFROU). On est malheureusement obligé d’y passer », explique Gérard Ruch. Le risque de l’implantation de Migros pour les commerces locaux s’est également invité dans le débat. Le conseiller communal estime « que le fait de construire donne également de l’activité à une commune ».
Ce message préavisé positivement par le Conseil général de Haute-Sorne sera soumis à la votation du peuple durant le mois de novembre. /comm-fwo