Une fuite d’hydrocarbure entre Alle et Miécourt

Les pompiers du SIS Vendline et du SIS La Baroche ont dû intervenir lundi, en début de soirée, pour une fuite d’hydrocarbure sur la route cantonale qui relie les deux villages ajoulots.

Une fuite d'hydrocarbure s'est produite ce lundi entre Alle et Miécourt. (Photo : archives)

Une fuite d’hydrocarbure a eu lieu lundi sur la route cantonale entre Alle et Miécourt. Les pompiers du SIS Vendline ont été dépêchés sur place, en début de soirée, avec cinq véhicules et sept hommes. Ils ont été secondés par leurs collègues du SIS La Baroche avec deux véhicules et neuf hommes. La police cantonale jurassienne précise que du produit absorbant a été déposé sur la route et que la fuite d’hydrocarbure était de faible quantité. Un véhicule pourrait être la cause du problème et des investigations sont en cours. /fco


 

