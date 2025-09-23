Une hausse de 5,3% pour les primes maladie dans le Jura

Les primes de l’assurance maladie vont à nouveau augmenter l’an prochain. L’Office fédéral ...
Les primes de l’assurance maladie vont à nouveau augmenter l’an prochain. L’Office fédéral de la santé publique annonce ce mardi une hausse moyenne de 5,3% dans le canton du Jura.

Les Jurassiennes et Jurassiens devront supporter une nouvelle hausse des primes maladie l'an prochain. (Photo d'illustration libre de droits). 

Les primes maladie s’afficheront à nouveau à la hausse l’an prochain, mais de manière un peu moins marquée que ces dernières années. L’Office fédéral de la santé publique a annoncé ce mardi une augmentation moyenne de 5,3% en 2026 dans le Jura. Notre canton restera toutefois parmi les régions de Suisse qui connaissent les plus fortes hausses. En Romandie, seul le Valais se situe à un niveau plus élevé avec une progression de 5,9%.

Pour rappel, les primes de l’assurance maladie avaient connu une augmentation de 8,9% en début d’année dans le Jura, de 9,1% en 2024 et de 7,9% en 2023.

Au niveau national, la hausse moyenne atteint 4,4%. /alr


