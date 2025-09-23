Visite de courtoisie de l’ambassadrice de France dans le Jura

L’ambassadrice de France était en visite dans le Jura mardi. Marion Paradas est venue rencontrer le Gouvernement jurassien et visiter l’entreprise easyDec SA à Delémont. Faute de gouvernement en France, l’ambassadrice n’avait pas l’autorisation de s’exprimer face au micro de RFJ, mais elle n’a pas caché son intérêt à découvrir les entreprises. Le groupe Acrotec, dont easyDec est membre, est implanté des deux côtés de la frontière. Son directeur François Billig estime qu’il est important de montrer son savoir-faire dans le domaine du décolletage horloger et médical. Il tenait aussi à expliquer à l’ambassadrice une différence culturelle : « Notre groupe est établi en Suisse et en France. J’aimerais lui faire comprendre les différences de règles, le poids sociales entre les deux pays. »
François Billig : « Difficultés de gérer des employés en France par rapport à la Suisse. »
Marion Paradas a pris part à une présentation d’easyDec avant de faire le tour de l’usine qui est dans une période un peu particulière. L’agrandissement des locaux touche à son terme ce qui nécessite un déménagement des outils de production. Dans le même temps, l’entreprise fait face aux difficultés économiques de la branche. Une partie de son personnel (plus de 60 personnes au total) est au chômage partiel dans l’attente de jours meilleurs. /rce