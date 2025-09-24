« Dans la jungle d’Emilienne », immersion dans l’autisme

Le spectacle « Lion ascendant Canard » se retrouve sur écran. Un film met en lumière le quotidien de la jeune Jurassienne, autiste, qui filme elle-même une partie du documentaire présenté ce mercredi soir au Théâtre du Jura.

Le spectacle « Lion Ascendant Canard » , créé en 2021, a été adapté au grand écran. (Photo : archives / Lion ascendant Canard) Le spectacle « Lion Ascendant Canard » , créé en 2021, a été adapté au grand écran. (Photo : archives / Lion ascendant Canard)

Un spectacle d’Extrapol donne naissance à un documentaire. La pièce « Lion ascendant Canard », créée à l’occasion de la saison inaugurale du Théâtre du Jura en 2021, a donné lieu au film « Dans la Jungle d’Emilienne » qui sera diffusé en avant-première ce mercredi soir à 20h au Théâtre du Jura. Le film réalisé par Elena Avdija propose des allers-retours entre le spectacle et la vie d’Émilienne, 17 ans. L’objectif est de « proposer une incursion dans le quotidien d’Emilienne », explique sa maman et metteuse en scène du spectacle Laure Donzé. « Emilienne filme son quotidien, ça donne des choses tremblantes et imprévisibles », ajoute-t-elle. « Humainement, c’était une super expérience, pendant 10 jours, la réalisatrice était présente dans notre quotidien », raconte encore Laure Donzé. /mmi

Entretien avec Laure Donzé :


 

