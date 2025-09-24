La Revue jurassienne se met en mode cinéma

Avec « Ploucs fiction », le cinéma américain s’invite à la Revue jurassienne. La Confrérie Honorifique Inhérente à la Revue Delémontaine Épisodique (CHIARDE) a présenté mercredi son nouveau spectacle qui sera joué à trois reprises juste avant les prochaines élections cantonales. La pièce sera interprétée sur les planches du Théâtre du Jura les 16, 17 et 18 octobre prochain. Elle rassemblera une cinquantaine de comédiens, chanteurs et musiciens.

Les organisateurs ont créé une pièce en deux parties qui comprend de nombreuses références cinématographiques et notamment « des pastiches du cinéma américain ». Le spectacle débutera par un bilan de la législature actuelle : « On a fait un état des lieux et on a remarqué que les ministres dézinguaient tout ce qui bouge et on a l’impression que des gens au-dessus tirent des ficelles. On ne va pas dire qui, mais c’est une conseillère fédérale jurassienne », explique le metteur en scène Célien Milani. La suite se concentrera davantage sur les contours de la prochaine législative avec des touches de Western.