La Revue jurassienne se met en mode cinéma

Le spectacle de la CHIARDE aura lieu entre le 16 et le 18 octobre au Théâtre du Jura. Il décortiquera le monde politique du canton de manière satirique en multipliant les références cinématographiques.
Avec « Ploucs fiction », le cinéma américain s’invite à la Revue jurassienne. La Confrérie Honorifique Inhérente à la Revue Delémontaine Épisodique (CHIARDE) a présenté mercredi son nouveau spectacle qui sera joué à trois reprises juste avant les prochaines élections cantonales. La pièce sera interprétée sur les planches du Théâtre du Jura les 16, 17 et 18 octobre prochain. Elle rassemblera une cinquantaine de comédiens, chanteurs et musiciens.
Les organisateurs ont créé une pièce en deux parties qui comprend de nombreuses références cinématographiques et notamment « des pastiches du cinéma américain ». Le spectacle débutera par un bilan de la législature actuelle : « On a fait un état des lieux et on a remarqué que les ministres dézinguaient tout ce qui bouge et on a l’impression que des gens au-dessus tirent des ficelles. On ne va pas dire qui, mais c’est une conseillère fédérale jurassienne », explique le metteur en scène Célien Milani. La suite se concentrera davantage sur les contours de la prochaine législative avec des touches de Western.
Célien Milani : « Il fallait de l’action et du grand spectacle. »
Cette édition de la Revue marquera aussi l’arrivée de Moutier dans le Jura pour la prochaine législature. Les autres districts du canton ne seront toutefois pas oubliés : « On parle un peu de Moutier, des Franches-Montagnes et aussi des Ajoulots comme ça ils savent un peu ce qu’il se passe dans la politique jurassienne », indique Célien Milani sur le ton de l’humour.
« Rappeler aux politiciens ce qu’est la politique »
Le spectacle satirique, centré autour des affaires publiques, cherchera avant tout à faire rire à travers ses textes, sa musique en live ou ses chansons françaises revisitées. Il permettra de mieux comprendre les rouages du canton mais aussi d'offrir un moment de rigolade au public souvent parsemé de politiciens.
Les réservations de « Ploucs fiction » ont déjà connu un bel engouement. Les dernières places sont disponibles à l’accueil du Théâtre du Jura ou sur le site www.theatre-du-jura.ch. /fwo