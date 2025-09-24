Le Centre Saint-François devient la Maison st-françois

Un nouveau départ pour le Centre Saint-François. La Fondation a annoncé mercredi changer d’identité en devenant la Maison st-françois. Elle a pour objectif d’appliquer de « nombreux changements en profondeur dans la poursuite de ses activités », selon son communiqué. L’institution delémontaine veut développer son offre hôtelière avec « la rénovation de ses 40 chambres ». Elle cherchera à atteindre les deux voire trois étoiles avec des travaux devisés à presque 600'000 francs. La Maison st-françois espère pouvoir investir, au total, près d’un million de francs pour « valoriser l’ensemble de ses espaces et développer d’autres activités ».

Grâce à ces travaux, la Fondation souahite atteindre les 50% de taux d’occupation dès la fin de l’année 2026 afin de pouvoir, entre autres, répondre aux défis financiers. Ce repositionnement a également pour but de poursuivre une diversification de la clientèle notamment grâce à un nouveau système d’exploitation. /comm-fwo