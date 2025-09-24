Le Gouvernement étudiera la possibilité de créer une entité consacrée à la jeunesse

Les députés ont accepté ce mercredi par 49 voix contre 0 et 6 abstenions, le postulat de Gaëlle ...
Le Gouvernement étudiera la possibilité de créer une entité consacrée à la jeunesse

Les députés ont accepté ce mercredi par 49 voix contre 0 et 6 abstenions, le postulat de Gaëlle Frossard (PS) qui demande de coordonner les actions pour la jeunesse et l’enfance au sein d’une même entité.

Selon la députée Gaëlle Frossard (PS), une meilleure coordination des actions pour les jeunes doit permettre d’offrir un espace pour qu’ils puissent faire entendre leur voix. (Photo : Georges Henz.) Selon la députée Gaëlle Frossard (PS), une meilleure coordination des actions pour les jeunes doit permettre d’offrir un espace pour qu’ils puissent faire entendre leur voix. (Photo : Georges Henz.)

Le Gouvernement jurassien planchera sur la possibilité de créer une entité qui centralisera l’ensemble des actions pour la jeunesse et l’enfance. Le Parlement jurassien a approuvé ce mercredi par 49 voix contre 0 et 6 abstenions, le postulat de la députée Gaëlle Frossard (PS), intitulé « Des actions coordonnées pour la jeunesse », suivant ainsi la recommandation du Gouvernement. Le texte demandait à l’exécutif jurassien de coordonner les initiatives en faveur de la jeunesse. Selon la députée socialiste, cette nouvelle organisation devrait aussi permettre de renforcer la participation des jeunes aux décisions qui les concernent et améliorer la prévention des violences envers eux. Le Gouvernement a souligné les effets positifs de la création d’une telle entité comme « une meilleure efficacité dans l’utilisation des ressources ». L’exécutif jurassien avait par ailleurs déjà sollicité une étude afin d’approfondir les réflexions en la matière, ses recommandations seront connues début 2026. /mlm


 

