Moutier retrouvera la féérie de Noël

Tenez-vous prêts, Noël arrive dans… 92 jours. C’est à la fois loin et tout proche. Si l’on goûte à peine aux saveurs de l’automne, l’heure est déjà venue de préparer les marchés de Noël. Et ce n’est pas trop tôt à Moutier, où une nouvelle formule va voir le jour du 19 au 21 décembre dans les murs de l’Ancien Stand. C’est l’association prévôtoise Mamzen Garden qui a pris le pari de réveiller la féérie de Noël. Les contours exacts de la manifestation ne sont pas encore connus, mais l’enthousiasme est déjà palpable chez le gérant de l’association, Alain Roethlisberger. « J’ai toujours trouvé dommage que le marché de Noël ne puisse perdurer à Moutier », lâche-t-il, alors que la dernière édition a eu lieu en 2022. « Nous souhaitons inviter les exposants que l’on trouve traditionnellement dans ce genre de rendez-vous, mais pas seulement. Des contacts sont entretenus avec d’autres artisans et participants potentiels, lesquels doivent permettre à ce marché de se démarquer des autres », poursuit-il.