Moutier retrouvera la féérie de Noël

Après deux ans d’absence, le marché de Noël fera son retour à Moutier du 19 au 21 décembre ...
Après deux ans d’absence, le marché de Noël fera son retour à Moutier du 19 au 21 décembre. L’association Mamzen Garden est à l’origine du projet.

Alain Roethlisberger et Mamzen Garden se plaisent à organiser des évènements rassembleurs, sans recherche de profit. L'association a aussi ouvert un café social en vieille ville de Moutier.

Tenez-vous prêts, Noël arrive dans… 92 jours. C’est à la fois loin et tout proche. Si l’on goûte à peine aux saveurs de l’automne, l’heure est déjà venue de préparer les marchés de Noël. Et ce n’est pas trop tôt à Moutier, où une nouvelle formule va voir le jour du 19 au 21 décembre dans les murs de l’Ancien Stand. C’est l’association prévôtoise Mamzen Garden qui a pris le pari de réveiller la féérie de Noël. Les contours exacts de la manifestation ne sont pas encore connus, mais l’enthousiasme est déjà palpable chez le gérant de l’association, Alain Roethlisberger. « J’ai toujours trouvé dommage que le marché de Noël ne puisse perdurer à Moutier », lâche-t-il, alors que la dernière édition a eu lieu en 2022. « Nous souhaitons inviter les exposants que l’on trouve traditionnellement dans ce genre de rendez-vous, mais pas seulement. Des contacts sont entretenus avec d’autres artisans et participants potentiels, lesquels doivent permettre à ce marché de se démarquer des autres », poursuit-il.

Alain Roethlisberger : « Ne voulant pas prendre trop de risque avec la météo, on s’est dit qu’on déplacerait ça au Stand. »

Les contours de la manifestation dépendront aussi du budget qui pourra être dégagé. C’est que le marché n’est financé que par les fonds propres de l’association. Quelques partenaires seront sans doute recherchés, mais là n’est pas la priorité, selon Alain Roethlisberger. « Nos activités ne visent qu’à offrir de la convivialité, à surprendre les gens en leur offrant de beaux évènements sans gros budget, où tout le monde trouve sa place, peu importe les moyens financiers de chacun. »

« Peu importe le budget, le moment sera chaleureux. »

Cette première édition aura valeur de test. Elle sera réalisée avec les moyens du bord, avec la garantie de doux moments de partage et de chaleur humaine. La magie de Noël dans toute sa simplicité. /oza


 

