Un exercice pour maîtriser les feux de batteries à Develier

Mardi soir, l'entreprise de recyclage GOTRI, le SIS Haut-Plateau et le CRISD ont testé grandeur ...
Mardi soir, l'entreprise de recyclage GOTRI, le SIS Haut-Plateau et le CRISD ont testé grandeur nature leurs méthodes face aux incendies de batteries au lithium, de plus en plus présentes dans les appareils du quotidien.

Les batteries au lithium qui prennent feu atteignent très rapidement de très hautes températures. (Photo : Maël Bourquard) Les batteries au lithium qui prennent feu atteignent très rapidement de très hautes températures. (Photo : Maël Bourquard)

Les batteries au lithium représentent un risque croissant pour la sécurité. Mardi soir à Develier, l’entreprise de recyclage GOTRI a organisé un exercice grandeur nature avec le Service d’Incendie et de Secours (SIS) du Haut-Plateau et le Centre de Renfort d’Incendie et de Secours de Delémont (CRISD). L’objectif était de tester la réaction des équipes face à ce type de feu, difficile à maîtriser.

Sur le site de l’entreprise, plusieurs démonstrations ont permis d’observer les réactions des batteries et d’évaluer les méthodes d’extinction. « L’objectif était de voir si nos équipes sont prêtes à réagir en cas d’accident et de déterminer les éventuelles lacunes », explique Maël Bourquard, directeur technique de GOTRI.


Un danger présent dans les déchets courants

Les batteries au lithium se cachent dans de nombreux appareils du quotidien : téléphones, ordinateurs, vélos électriques, mais aussi des objets plus inattendus. « Une simple carte d’anniversaire qui joue de la musique contient une batterie. Si on la jette avec le vieux papier, la presse qui compacte peut provoquer une explosion et un incendie », illustre Maël Bourquard. Chaque année, GOTRI recense un à deux départs de feu liés à ces déchets mal triés, précise-t-il. « Ces dernières années, on voit de plus en plus d’incendies dans les décheteries ou les centres de tri à cause de ces batteries. D’où l’importance de mettre en place des exercices », ajoute Maël Bourquard.

Maël Bourquard : « L’exemple c’est la carte d’anniversaire  musicale »

Ecouter le son

Des protocoles de sécurité renforcés

À la suite de l’exercice, GOTRI, le SIS et le CRISD vont formaliser des protocoles d’intervention spécifiques et développer des formations croisées. L’entreprise insiste aussi sur la prévention auprès de la population. Tout appareil électronique, même discret, peut contenir une batterie au lithium et doit être éliminé dans une filière spécialisée. Un rappel essentiel, alors que la multiplication de ces batteries dans notre quotidien augmente les risques d’incendie. /tna

« L'objectif était de voir si les différentes équipes sont prêtes à réagir en cas d'accident. »

Ecouter le son


