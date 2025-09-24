Un exercice pour maîtriser les feux de batteries à Develier

Les batteries au lithium représentent un risque croissant pour la sécurité. Mardi soir à Develier, l’entreprise de recyclage GOTRI a organisé un exercice grandeur nature avec le Service d’Incendie et de Secours (SIS) du Haut-Plateau et le Centre de Renfort d’Incendie et de Secours de Delémont (CRISD). L’objectif était de tester la réaction des équipes face à ce type de feu, difficile à maîtriser.

Sur le site de l’entreprise, plusieurs démonstrations ont permis d’observer les réactions des batteries et d’évaluer les méthodes d’extinction. « L’objectif était de voir si nos équipes sont prêtes à réagir en cas d’accident et de déterminer les éventuelles lacunes », explique Maël Bourquard, directeur technique de GOTRI.





Un danger présent dans les déchets courants

Les batteries au lithium se cachent dans de nombreux appareils du quotidien : téléphones, ordinateurs, vélos électriques, mais aussi des objets plus inattendus. « Une simple carte d’anniversaire qui joue de la musique contient une batterie. Si on la jette avec le vieux papier, la presse qui compacte peut provoquer une explosion et un incendie », illustre Maël Bourquard. Chaque année, GOTRI recense un à deux départs de feu liés à ces déchets mal triés, précise-t-il. « Ces dernières années, on voit de plus en plus d’incendies dans les décheteries ou les centres de tri à cause de ces batteries. D’où l’importance de mettre en place des exercices », ajoute Maël Bourquard.