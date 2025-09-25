A la découverte de l’Ajoie en peinture

Le Musée de l’Hôtel-Dieu fait le tour du district. Dès samedi, l’institution de Porrentruy présente « L’Ajoie vue par les peintres ». Plusieurs artistes ont croqué les paysages ajoulots, que ce soit les méandres romantiques de l’Allaine, le caractère des villages de la région, ou les édifices mémorables. Dans ses réserves, la petite équipe a donc sélectionné une soixantaine d’œuvres de différents peintres qui ont produit entre la fin du 19e siècle et la fin du 20e siècle. La conservatrice Anne Schild précise que le premier objectif était de représenter l’ensemble des villages d’Ajoie. « Ça n’a pas forcément été très facile, effectivement. On a essayé d’être vraiment le plus représentatif possible », sourit la Bruntrutaine. A travers les salles du MHDP, les œuvres ont été accrochées comme une promenade en Ajoie.

Derrière cette exposition consacrée à toute l’Ajoie, la petite équipe a pour but de rappeler que le musée est ajoulot. « Il est encré en Ajoie. Et c’est à nous de montrer cet aspect-là du Jura », indique Anne Schild qui espère que les Ajoulots auront plaisir à découvrir leur village mis en valeur par les différents artistes.





La lumière ajoulote

Si la plupart des peintres accrochés proviennent d’Ajoie et ont donc représenté les paysages qu’ils connaissaient bien, quelques-uns venaient de plus loin et trouvaient dans le district une source d’inspiration. Quelques Delémontains, mais aussi Auguste Bachelin, peintre reconnu du canton de Neuchâtel, ont immortalisé la région. « Il y a un certain charme dans la campagne ajoulote qui a pu intéresser les peintres et il y a aussi cette lumière très caractéristique à l’Ajoie qui forcément a attiré les artistes », selon la conservatrice.

L’exposition « L’Ajoie vue par les peintres » est à découvrir dès samedi avec le vernissage à 11h. Elle restera visible au Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy jusqu’au 25 janvier. /ncp