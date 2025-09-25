Des apprentis de la Confédération construisent dans le Jura la cohésion nationale de demain

« J’en ai besoin tous les jours au département de l’immigration. Je suis au service des « retours » qui s’occupent des personnes qui repartent en Afrique. Mon service est à 70% francophone, donc j’essaye de parler français, mais ce n’est pas facile. Cette immersion sert à ça, tu attrapes des mots que tu comprends, tu poses des questions, c’est comme ça qu’on apprend ! », confie Darko, un jeune Bernois.





« Cela a au moins réveillé le débat autour du plurilinguisme »

Voilà qui donne un écho particulier à l'actualité alors que plusieurs cantons alémaniques ont récemment reculé sur l'apprentissage du français à l'école. Un contexte qui préoccupe la Déléguée fédérale au plurilinguisme qui estime que notre cohésion nationale et notre idéal suisse sont en jeu. « Le revers de la médaille de ces récents revirements, c’est que cela a réveillé le débat autour du plurilinguisme. Or, il n’est pas toujours au centre des priorités... Mais je crois que ces jeunes construisent le chemin pour que la cohésion nationale soit toujours effective dans notre quotidien », souligne Nicoletta Mariolini.