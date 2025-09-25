Jean-Charles Marchet nommé à la tête du Centre médico-psychologique

Le Gouvernement jurassien a nommé Jean-Charles Marchet au poste d’administrateur du Centre médico-psychologique (CMP). Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2026 et sera chargé de diriger l’établissement ainsi que de poursuivre et finaliser le projet d’autonomisation, indiquent ce jeudi les autorités jurassiennes.

Âgé de 48 ans et infirmier de formation, Jean-Charles Marchet a occupé plusieurs postes de cadre et de direction dans des institutions de soins à Fribourg et Neuchâtel. Son expérience en gestion de projets et en pilotage stratégique est mise en avant, ainsi que sa capacité à allier vision stratégique et efficacité opérationnelle. Ses premières missions incluront la révision des statuts du personnel et l’adaptation de la structure financière du CMP.

La direction sera complétée par Cornelia Berberat, secrétaire générale, et le Dr Serge Mertens, directeur médical. Le nouveau directeur du CMP devra également renforcer l’équipe de direction, notamment sur le plan financier.

Le Gouvernement souligne également l’arrivée du Dr Julien Laveine, pédopsychiatre, qui a rejoint l’équipe médicale le 1er septembre dernier. Cette réorganisation vise à renforcer durablement les prestations médico-psychologiques dans le Jura et à répondre aux besoins de la population dans le domaine de la santé mentale. /mlm