Le Festival de l’apprentissage trouve son public

L’affluence va au-delà des espérances, alors que les organisateurs misaient sur une centaine de personnes par soirée. « C’est un succès qui nous étonne dans une telle proportion, mais il faut croire que ce besoin existe. Les entreprises sont ravies, tout comme les divisions et les associations du travail. Les contacts sont de qualité, il y a beaucoup d’intérêt. Ce qui plait beaucoup, c’est la proximité des jeunes et de leurs parents. Il y a une implication des parents qui permet à tout un chacun de pouvoir avoir véritablement ce que l’on a recherché, une boite de discussions », se réjouit le délégué à la promotion de l’apprentissage Christophe Crelier, qui précise que certains jeunes ont prévu de venir aux trois soirées.

La dernière soirée du Festival de l’apprentissage se tient jeudi soir entre 18h et 20h à Courfaivre. Elle sera consacrée aux métiers techniques et artisanaux. /emu