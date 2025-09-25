Le Festival de l’apprentissage trouve son public

Environ 800 personnes se sont rendues aux deux premières soirées de la manifestation, qui se ...
Le Festival de l’apprentissage trouve son public

Environ 800 personnes se sont rendues aux deux premières soirées de la manifestation, qui se tient encore jeudi soir à Courfaivre.

Le Festival de l'apprentissage a attiré les jeunes et leurs parents à Courfaivre. (Photo: Tagada Studio) Le Festival de l'apprentissage a attiré les jeunes et leurs parents à Courfaivre. (Photo: Tagada Studio)

Carton plein pour le Festival de l’apprentissage. Les deux premières soirées de la manifestation ont réuni chacune environ 800 personnes, jeunes et adultes, mardi et mercredi à l’Espace culturel Condor à Courfaivre. Elles étaient dédiées aux métiers de bouche et du commerce, puis à ceux de la santé, du social, de la nature et de l’environnement. L’objectif de cette première édition, organisée par le Fonds pour le soutien aux formations professionnelles et la BCJ, est d’offrir un nouveau lieu de rencontre entre entreprises et écoliers du secondaire I. Une septantaine d’entrepreneurs répartis sur les différents jours sont à disposition pour présenter leurs activités et nouer des contacts pour un éventuel futur stage ou apprentissage.

Reportage au Festival de l’apprentissage

Ecouter le son

L’affluence va au-delà des espérances, alors que les organisateurs misaient sur une centaine de personnes par soirée. « C’est un succès qui nous étonne dans une telle proportion, mais il faut croire que ce besoin existe. Les entreprises sont ravies, tout comme les divisions et les associations du travail. Les contacts sont de qualité, il y a beaucoup d’intérêt. Ce qui plait beaucoup, c’est la proximité des jeunes et de leurs parents. Il y a une implication des parents qui permet à tout un chacun de pouvoir avoir véritablement ce que l’on a recherché, une boite de discussions », se réjouit le délégué à la promotion de l’apprentissage Christophe Crelier, qui précise que certains jeunes ont prévu de venir aux trois soirées.

La dernière soirée du Festival de l’apprentissage se tient jeudi soir entre 18h et 20h à Courfaivre. Elle sera consacrée aux métiers techniques et artisanaux. /emu

Le Festival de l'apprentissage se tient sur trois soirée à l’Espace culturel Condor. (Photo: Tagada Studio) Le Festival de l'apprentissage se tient sur trois soirée à l’Espace culturel Condor. (Photo: Tagada Studio)


 

