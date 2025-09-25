Un doctorant de JURASSICA découvre une nouvelle espèce d’ichtyosaure

Gaël Spicher, étudiant fribourgeois, a mis en évidence une espèce de reptile marin vieille ...
Un doctorant de JURASSICA découvre une nouvelle espèce d’ichtyosaure

Gaël Spicher, étudiant fribourgeois, a mis en évidence une espèce de reptile marin vieille d’environ 180 millions d’années. La découverte a été faite sur la base de fossiles conservés dans un musée en Allemagne.

L’ichtyosaure Eurhinosaurus mistelgauensis tel qu’imaginé par l’artiste Andrey Atuchin. (Photo : Urwelt-Museum Oberfranken) L’ichtyosaure Eurhinosaurus mistelgauensis tel qu’imaginé par l’artiste Andrey Atuchin. (Photo : Urwelt-Museum Oberfranken)

Un reptile marin contemporain des dinosaures, baptisé « Eurhinosaurus mistelgauensis ». C’est ce que décrit Gaël Spicher, avec des collègues allemands et hollandais, dans une étude publiée par le journal scientifique Fossil Record, selon un communiqué transmis par JURASSICA. L’étudiant fribourgeois a découvert cette espèce dans le cadre de son travail de Master à l’Université de Bonn, en Allemagne.

Aujourd’hui doctorant à JURASSICA, Gaël Spicher s’est penché sur des fossiles conservés à l’Urwelt-Museum Oberfranken de Bayreuth. Les spécimens étudiés proviennent de la carrière de Mistelgau, en Bavière, qui a livré de nombreuses découvertes encore peu étudiées.

Cet ichtyosaure est vieux d’environ 180 millions d’années. Il s’agit d’un reptile marin qui a existé au temps des dinosaures. Son corps, parfaitement adapté à la vie en haute mer, montre des similarités avec celui des dauphins ou des thons. Il se distingue des autres espèces connues par ses côtes robustes et l’articulation entre le crâne et le cou. /comm-lad


 

