Un doctorant de JURASSICA découvre une nouvelle espèce d’ichtyosaure

Un reptile marin contemporain des dinosaures, baptisé « Eurhinosaurus mistelgauensis ». C’est ce que décrit Gaël Spicher, avec des collègues allemands et hollandais, dans une étude publiée par le journal scientifique Fossil Record, selon un communiqué transmis par JURASSICA. L’étudiant fribourgeois a découvert cette espèce dans le cadre de son travail de Master à l’Université de Bonn, en Allemagne.

Aujourd’hui doctorant à JURASSICA, Gaël Spicher s’est penché sur des fossiles conservés à l’Urwelt-Museum Oberfranken de Bayreuth. Les spécimens étudiés proviennent de la carrière de Mistelgau, en Bavière, qui a livré de nombreuses découvertes encore peu étudiées.

Cet ichtyosaure est vieux d’environ 180 millions d’années. Il s’agit d’un reptile marin qui a existé au temps des dinosaures. Son corps, parfaitement adapté à la vie en haute mer, montre des similarités avec celui des dauphins ou des thons. Il se distingue des autres espèces connues par ses côtes robustes et l’articulation entre le crâne et le cou. /comm-lad