Un nouveau crédit-cadre pour le réseau d’eau de Porrentruy

Une enveloppe de 1,9 million permettra d’assainir le réseau d’eau potable jusqu’en 2030, suite ...
Une enveloppe de 1,9 million permettra d’assainir le réseau d’eau potable jusqu’en 2030, suite à la décision du Conseil de ville de Porrentruy.

Le Conseil de ville de Porrentruy vote un crédit-cadre pour l'assainissement du réseau d'eau. Photo d'illustration. Le Conseil de ville de Porrentruy vote un crédit-cadre pour l'assainissement du réseau d'eau. Photo d'illustration.

Porrentruy veut poursuivre l’assainissement de son réseau d’eau potable. Un nouveau crédit-cadre a été validé jeudi soir par les conseillers de ville à une majorité évidente. Cette enveloppe de 1,9 million de francs doit permettre de changer environ 500 mètres par année de 2025 à 2030 sur les 55 kilomètres de conduites que compte la ville. Depuis 2008 et le premier crédit-cadre, les services de la ville travaillent à réduire le taux de fuite et ont réussi à passer de 50% en 2010 à 14% en 2018, notamment grâce à l’introduction de sondes dans le réseau pour capter les éventuels changements de débit. Mais ce pourcentage a grimpé à nouveau à 20% l’année dernière.

Chantal Gerber, conseillère municipale en charge des équipements, explique que « le Conseil municipal a réduit dans la planification financière ces dernières années, par mesure d’économie, des interventions d’assainissement dans certaines rues ». Mais le service des eaux et la municipalité font en sorte que ces travaux reviennent assez vite sur la table. A ce titre, le crédit-cadre qui court jusqu’en 2030 offre une nouvelle marge de manœuvre aux équipes pour pouvoir intervenir avec comme objectif de baisser le pourcentage de perte d’eau potable dans le réseau à 12%. /ncp


