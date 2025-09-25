Une chorale éphémère à la fête de Courtételle

« Si on chantait » est un évènement qui s’inscrit dans le cadre de la fête du village de Courtételle. Le but est de convier toute personne à venir chanter quelques chansons célèbres et ainsi de créer une chorale éphémère qui donne un seul concert ce dimanche à 16h. Gérard Cattin est l’initiateur de ce projet qui est né il y a un an. En 2024, 250 personnes s’étaient rassemblées pour ce mini concert qui se donne dans un esprit de convivialité. Les paroles des chants sont inscrites dans le journal local et seront projetées sur un écran. /jmp-lge