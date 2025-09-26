« Chaud Devant » : Thierry Meury

Quelques jours avant de remonter sur scène pour son nouveau spectacle « Mauvaise langue », ...
« Chaud Devant » : Thierry Meury

Quelques jours avant de remonter sur scène pour son nouveau spectacle « Mauvaise langue », Thierry Meury nous propose de concocter une recette qui rappelle les couleurs de l’Italie.

Thierry Meury s’active en cuisine. Thierry Meury s’active en cuisine.

Dès le jeudi 2 octobre, l’humoriste Thierry Meury remonte sur la scène du Stage à Delémont pour son nouveau spectacle « Mauvaise langue », une série de mots de bon goût autour des subtilités de la langue française.

Si Thierry Meury est célèbre pour ses chroniques et spectacles mêlant le rire à une touche d’acidité, il aime passer un peu de temps en cuisine afin de laisser mijoter de bons petits plats. Il nous invite dans sa cuisine pour préparer une spécialité italienne.

Thierry Meury : « Le trac m’empêche de manger avant de monter sur scène. »

Ecouter le son

Les lasagnes de Thierry Meury sorties du four. Les lasagnes de Thierry Meury sorties du four.

Thierry Meury présente son nouveau spectacle « Mauvaise langue » les jeudis 2, 9 et 16 octobre au Stage à Delémont. Un moyen de savourer les subtilités de la langue française. /jmp


