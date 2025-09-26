« Chaud Devant » : Thierry Meury

Dès le jeudi 2 octobre, l’humoriste Thierry Meury remonte sur la scène du Stage à Delémont pour son nouveau spectacle « Mauvaise langue », une série de mots de bon goût autour des subtilités de la langue française.

Si Thierry Meury est célèbre pour ses chroniques et spectacles mêlant le rire à une touche d’acidité, il aime passer un peu de temps en cuisine afin de laisser mijoter de bons petits plats. Il nous invite dans sa cuisine pour préparer une spécialité italienne.