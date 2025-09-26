L’art de la poterie « Au-delà des apparences »

Des objets qui prennent vie en les bougeant… d’autres qui interpellent en les observant et tous ceux qui dissimulent leurs particularités. La 34e exposition de poterie s’ouvrira samedi à Bonfol. Felicitas Holzgang l’a intitulée « Au-delà des apparences », un thème compliqué nécessitant quatre mois de travail pour présenter 112 pièces de céramique dans son atelier : « À côté de mon travail quotidien, il y a d’abord les réflexions avant de commencer à fabriquer les pièces. » La maîtresse céramiste a puisé son inspiration à travers le monde.