Les Jurassiens ont brillé aux SwissSkills 2025

Ils étaient 16 jeunes à concourir pour le canton du Jura lors des SwissSkills 2025. Quatre d’entre eux sont montés sur le podium, mais l’ensemble de la délégation jurassienne a brillé lors de cette édition, selon Arnaud Vuillaume, représentant SwissSkills pour le canton du Jura. « Présenter ses compétences devant un public si nombreux n’est pas chose aisée », félicite-t-il.

Pour Arnaud Vuillaume, l’objectif pour l’édition 2027 sera d’inciter plus de collégiens de la région à venir découvrir les 150 professions présentées au public. « Cette initiative offrira aux jeunes une expérience concrète », ajoute-t-il.

Les métiers du gros œuvre ont été fortement représentés par les jeunes de la région. Paul Jeannerat, secrétaire général de la Halle des Maçons, s’en réjouit : « La Halle des Maçons est très fière de ses représentants aux SwissSkills. Les candidats constructeurs de routes et maçon ont pu démontrer qu’ils faisaient partie de l’élite suisse de leurs métiers, après avoir trusté les premières places dans les sélections romandes. »





Résultats, interviews, photos et vidéos peuvent être consultés sur le site Internet de SwissSkills. /comm-pch