Une chorale multigénérationnelle à Glovelier

Les Enfants du Cœur et Méli-mélodies s’associent pour un concert inédit qui sera joué ce week-end à Glovelier. Près d’une centaine de personnes se présenteront sur scène.

Toutes les générations sont représentées sur scène. Toutes les générations sont représentées sur scène.

Les ensemble vocaux Les Enfants du Cœur et Méli-mélodies préparent un concert inédit qui se donnera à trois reprises, samedi et dimanche à la halle polyvalente de Glovelier. Une centaine de chanteurs et chanteuses, toutes générations confondues, vont donner de la voix dans un répertoire de chansons anciennes et nouvelles, toutes francophones arrangées pour des chœurs, et des musiciens. Le concert est dirigé par Jérôme Courbat et Rodrigo Carneiro da Silva et le tout est agrémenté de petites saynètes familiales imaginées et mises en scène par Célien Milani. /jmp-lge

Reportage lors d’une répétition :

Ecouter le son


 

