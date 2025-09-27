Chevenez remettra le Lutrin d’or

Le concours du Lutrin d'or se tient ce samedi à la halle polyvalente. Neuf fanfares jurassiennes ...
Le concours du Lutrin d’or se tient ce samedi à la halle polyvalente. Neuf fanfares jurassiennes sont en lice dans la catégorie A. L’Espérance Chevenez clôt ainsi en beauté l’année de son 150e anniversaire. 

C'est le grand rendez-vous des fanfares ce samedi à Chevenez. Le Lutrin d'or se tient dans la halle polyvalente de Haute-Ajoie toute la journée et réunit plus de 400 musiciens. Les finales du concours se tiendront dans la soirée. Neuf sociétés jurassiennes sont en lice dans la catégorie A. L'aspect scénique est largement pris en compte lors du concours  : « L’entrée sur scène, les costumes, jeux de lumières… Deux jurés jugent la partie musicale et un troisième juré juge tout ce qui est scénique. Pour le public, quelque chose de visuel est mis en place », explique le président du comité d’organisation Nicolas Oeuvray. L’objectif est de rendre les fanfares attractives pour « un public un peu plus large ».  

Nicolas Oeuvray  : « On a un peu moins de sociétés inscrites qu’il y a deux ans à Delémont, c’est peut-être une question de date, on est un petit peu tôt dans la saison »

Clore le 150e en beauté

Le dernier Lutrin d’or s’était tenu il y a deux ans à Delémont. L’Espérance Chevenez avait remporté le concours. Désormais organisatrice de l’évènement, la fanfare ajoulote propose ainsi le bouquet final de son 150e anniversaire, fêté depuis le mois de mars. Nicolas Oeuvray, aussi membre de L’Espérance, espère que cette année laissera « de bons souvenirs pour nos membres et le public, voire un engouement pour décider des jeunes à nous rejoindre ». /mmi

Les fanfares alignées dans la catégorie A  :

Société de Musique d’Alle

Harmonie de l’Allaine – Boncourt

Fanfare l’Ancienne de Cornol

Fanfare l’ancienne de Courgenay

Point-Jazz Band – Courgenay

Union Instrumentale de Courroux

Union Instrumentale de Delémont

Fanfare de Montsevelier

Fanfare Municipale Porrentruy/l’Amicale de Bure


