Chevenez remettra le Lutrin d’or

C'est le grand rendez-vous des fanfares ce samedi à Chevenez. Le Lutrin d'or se tient dans la halle polyvalente de Haute-Ajoie toute la journée et réunit plus de 400 musiciens. Les finales du concours se tiendront dans la soirée. Neuf sociétés jurassiennes sont en lice dans la catégorie A. L'aspect scénique est largement pris en compte lors du concours : « L’entrée sur scène, les costumes, jeux de lumières… Deux jurés jugent la partie musicale et un troisième juré juge tout ce qui est scénique. Pour le public, quelque chose de visuel est mis en place », explique le président du comité d’organisation Nicolas Oeuvray. L’objectif est de rendre les fanfares attractives pour « un public un peu plus large ».