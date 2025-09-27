Chevenez remettra le Lutrin d’or

C'est le grand rendez-vous des fanfares ce samedi à Chevenez. Le Lutrin d'or se tient dans la halle polyvalente de Haute-Ajoie toute la journée et réunit plus de 400 musiciens. Les finales du concours se tiendront dans la soirée. Neuf sociétés jurassiennes sont en lice dans la catégorie A. L'aspect scénique est largement pris en compte lors du concours : « L’entrée sur scène, les costumes, jeux de lumières… Deux jurés jugent la partie musicale et un troisième juré juge tout ce qui est scénique. Pour le public, quelque chose de visuel est mis en place », explique le président du comité d’organisation Nicolas Oeuvray. L’objectif est de rendre les fanfares attractives pour « un public un peu plus large ».
Nicolas Oeuvray : « On a un peu moins de sociétés inscrites qu’il y a deux ans à Delémont, c’est peut-être une question de date, on est un petit peu tôt dans la saison »
Clore le 150e en beauté
Le dernier Lutrin d’or s’était tenu il y a deux ans à Delémont. L’Espérance Chevenez avait remporté le concours. Désormais organisatrice de l’évènement, la fanfare ajoulote propose ainsi le bouquet final de son 150e anniversaire, fêté depuis le mois de mars. Nicolas Oeuvray, aussi membre de L’Espérance, espère que cette année laissera « de bons souvenirs pour nos membres et le public, voire un engouement pour décider des jeunes à nous rejoindre ». /mmi
Les fanfares alignées dans la catégorie A :
Société de Musique d’Alle
Harmonie de l’Allaine – Boncourt
Fanfare l’Ancienne de Cornol
Fanfare l’ancienne de Courgenay
Point-Jazz Band – Courgenay
Union Instrumentale de Courroux
Union Instrumentale de Delémont
Fanfare de Montsevelier
Fanfare Municipale Porrentruy/l’Amicale de Bure