La Biennale d’art contemporain fait son retour

La Biennale d’art contemporain prend ses quartiers à La Chaux-de-Fonds. Sous le thème « vertiges », cette 76e édition réunit au Musée des Beaux-Arts de la Métropole horlogère les œuvres de 45 artistes liés au Canton de Neuchâtel.
Au total, ce sont même 211 propositions que le jury a dû départager. « C’était un énorme défi », relate David Lemaire, directeur et conservateur du Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. « Ça montre aussi que les artistes de la région ont envie d’avoir leurs œuvres sur nos murs, et c’est très réjouissant », ajoute-t-il.
David Lemaire : « Les artistes de la région se sentent concernés par ce qui se passe au Musée. Ici, c’est leur maison. »
De l’art pour tous
Lors de cette exposition, le public pourra découvrir des sculptures et des peintures de tous les styles et de toutes les tailles, mais aussi des vidéos ou des animations. « C’est la réalité de la scène de l’art aujourd’hui. Les artistes s’expriment désormais dans une pluralité de médiums », note David Lemaire.
Cette Biennale met aussi en avant les artistes de la région, ce qui, contrairement à d’autres expositions, peut attirer un public plus large, selon le directeur. « Certaines personnes vont venir au musée, alors qu’elles n’y viendraient pas habituellement, simplement parce qu’elles connaissent un artiste qui est le neveu de la voisine », image David Lemaire.
« Il y a quelque chose de vertueux, c’est une grande fête populaire. »
Au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, ce n’est pas une, mais deux expositions qui seront dévoilées dès ce week-end. En effet, en parallèle de la Biennale, l’exposition « Aphe » de Dimitra Charamandas propose aux visiteurs de voyager entre le Jura, la Grèce et l’Amérique latine.
Reportage au sein du Musée des Beaux-Arts
À noter encore que ces deux expositions sont à découvrir au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds jusqu’au 4 janvier. /gjo