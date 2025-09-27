Le poste de Secours du Raimeux forme depuis 60 ans

Des passionnés de montagne, de randonnée et d’escalade se sont donné rendez-vous samedi matin dans les Gorges de Court. Pour la 60e fois, se tient ce week-end, le cours de sauvetage du poste de Secours du Raimeux - une branche annexe de la section prévôtoise du Club Alpin Suisse. « Une formation unique en Europe, car elle est adressée à tout le monde et pas seulement aux professionnels », nous explique Julien Ryf, organisateur de la formation. Ils sont 65, tout niveau confondu, à s’être inscrits pour cette édition 2025. Il a même fallu refuser du monde. Un événement mis sur pied grâce à une équipe de moniteurs-sauveteurs bénévoles.