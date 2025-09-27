Le poste de Secours du Raimeux forme depuis 60 ans

Des passionnés de montagne, de randonnée et d’escalade se sont donné rendez-vous samedi matin dans les Gorges de Court. Pour la 60e fois, se tient ce week-end, le cours de sauvetage du poste de Secours du Raimeux - une branche annexe de la section prévôtoise du Club Alpin Suisse. « Une formation unique en Europe, car elle est adressée à tout le monde et pas seulement aux professionnels », nous explique Julien Ryf, organisateur de la formation. Ils sont 65, tout niveau confondu, à s’être inscrits pour cette édition 2025. Il a même fallu refuser du monde. Un événement mis sur pied grâce à une équipe de moniteurs-sauveteurs bénévoles.
Le reportage de Séverine Bohe
Le cours a vu le jour en 1964. Mis sur pied par des membres de la colonne de secours. L'objectif était d'augmenter l’aide aux camarades, à une époque où il n’y avait pas de corps officiel qui faisait du secours dans les terrains difficiles. « Une formation née de la camaraderie entre alpinistes », précise Nicolas Vez, responsable de la station de secours CAS de Moutier. Dans les années 1990, il pouvait y avoir une centaine de participants par formation. Ils venaient de Suisse, de France, de Belgique et même d’Ecosse.
Entretien avec Nicolas Vez, responsable de la station de secours CAS de Moutier
Le poste de Secours du Raimeux couvre le canton du Jura et une partie du Jura bernois. Il ne doit pas intervenir trop souvent dans nos régions. Mais lorsqu’il est appelé, ses membres doivent intervenir dans un terrain difficile. Les sauveteurs peuvent alors risquer leur vie. /sbo