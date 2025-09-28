La fanfare de Montsevelier remporte le Lutrin d’or

Le Lutrin d’or a sacré la fanfare de Montsevelier. Le concours organisé samedi en Haute-Ajoie par l’Espérance Chevenez a rassemblé plus de 400 musiciens. L’ensemble du Val Terbi a remporté la finale de la catégorie A avec 93 points face à huit autres formations. La fanfare de Montsevelier, dirigée par Olivier Marquis, a proposé une « prestation haute en couleur et a séduit le jury par son énergie et ses nombreux solistes de grande qualité », écrivent les organisateurs. Le musicien de Montsevelier David Neuenschwander a d’ailleurs été élu meilleur soliste. L’harmonie de l’Allaine et l’Union instrumentale de Courroux complètent le podium. Dans la catégorie B, le brass band du Plateau de Diesse s’est imposé. Cet évènement a aussi marqué la fin des festivités du 150e anniversaire de l’Espérance de Chevenez. /comm-mmi

