Les patoisants honorent Simon Vatré

Un illustre patoisant honoré à Vendlincourt. Une plaque commémorative en hommage à Simon Vatré a été dévoilée dimanche dans le village ajoulot à l'occasion de la 15e Fête cantonale des patoisants. Enfant du village, Simon Vatré (1888-1972) s'est fait l'auteur d'un glossaire patois-français qui fait référence dans les milieux patoisants. Il a aussi écrit en trois volumes l'histoire du village de Vendlincourt où une gasse porte déjà son nom. Sur cette plaque dévoilée ce dimanche, on peut notamment lire une partie d'un chant écrit par Vatré intitulé L'échpéraince, qui appelait à la libération du Jura et à la naissance d'un 23e canton suisse. La Fête cantonale des patoisants a réuni quelques 300 personnes. La prochaine aura lieu aux Franches-Montagnes en 2028. /clo