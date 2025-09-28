Les patoisants honorent Simon Vatré

A l'occasion de la 15e Fête cantonale des patoisants qui s'est tenue dimanche à Vendlincourt ...
Les patoisants honorent Simon Vatré

A l'occasion de la 15e Fête cantonale des patoisants qui s'est tenue dimanche à Vendlincourt, une plaque commémorative à été déployée en hommage à Simon Vatré, enfant du village et auteur d'un glossaire référence.

Trois petits-enfants (Gérard, Eveline et René Doyon) de Simon Vatré étaient présents dimanche à Vendlincourt pour honorer la mémoire de leur grand-père. Ils sont accompagnés par Gauthier Corbat, président du comité d'organisation. Trois petits-enfants (Gérard, Eveline et René Doyon) de Simon Vatré étaient présents dimanche à Vendlincourt pour honorer la mémoire de leur grand-père. Ils sont accompagnés par Gauthier Corbat, président du comité d'organisation.

Un illustre patoisant honoré à Vendlincourt. Une plaque commémorative en hommage à Simon Vatré a été dévoilée dimanche dans le village ajoulot à l'occasion de la 15e Fête cantonale des patoisants. Enfant du village, Simon Vatré (1888-1972) s'est fait l'auteur d'un glossaire patois-français qui fait référence dans les milieux patoisants. Il a aussi écrit en trois volumes l'histoire du village de Vendlincourt où une gasse porte déjà son nom. Sur cette plaque dévoilée ce dimanche, on peut notamment lire une partie d'un chant écrit par Vatré intitulé  L'échpéraince, qui appelait à la libération du Jura et à la naissance d'un 23e canton suisse. La Fête cantonale des patoisants a réuni quelques 300 personnes. La prochaine aura lieu aux Franches-Montagnes en 2028. /clo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Plus de 10'000 visiteurs à Courtemelon

Plus de 10'000 visiteurs à Courtemelon

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 16:01

Le crédit de 2,9 millions pour La Perche II passe la rampe à Porrentruy

Le crédit de 2,9 millions pour La Perche II passe la rampe à Porrentruy

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 14:01

Dominik Baettig est désigné conseiller communal de Mettembert

Dominik Baettig est désigné conseiller communal de Mettembert

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 12:53

Votations fédérales : résultats dans le Jura

Votations fédérales : résultats dans le Jura

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 18:27

Articles les plus lus

Suspense sur le vote sur l'identité électronique

Suspense sur le vote sur l'identité électronique

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 12:15

Dominik Baettig est désigné conseiller communal de Mettembert

Dominik Baettig est désigné conseiller communal de Mettembert

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 12:53

Le crédit de 2,9 millions pour La Perche II passe la rampe à Porrentruy

Le crédit de 2,9 millions pour La Perche II passe la rampe à Porrentruy

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 14:01

Votations fédérales : résultats dans le Jura

Votations fédérales : résultats dans le Jura

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 18:27

Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 12:11

Suspense sur le vote sur l'identité électronique

Suspense sur le vote sur l'identité électronique

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 12:15

Dominik Baettig est désigné conseiller communal de Mettembert

Dominik Baettig est désigné conseiller communal de Mettembert

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 12:53

Votations fédérales : résultats dans le Jura

Votations fédérales : résultats dans le Jura

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 18:27

Votations fédérales : les résultats en direct

Votations fédérales : les résultats en direct

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 10:46

Son excellence L’automnale de la boucherie St-Hubert

Son excellence L’automnale de la boucherie St-Hubert

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 11:18

Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 12:11

Suspense sur le vote sur l'identité électronique

Suspense sur le vote sur l'identité électronique

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 12:15