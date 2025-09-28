Plus de 10'000 visiteurs à Courtemelon

Le Marché des terroirs suisses a accueilli plus de 10'000 visiteurs samedi et dimanche à Courtemelon pour sa 11e édition. Pour ses 20 ans, la manifestation qui a reçu le canton de Vaud comme invité d’honneur a remis 367 médailles. Le Jura (48 médailles) termine à la 3e place des cantons les plus médaillés, derrière Fribourg (66 médailles) et Vaud (96 médailles). Un produit jurassien a reçu la récompense suprême, le prix d’excellence, la terrine L’automnale de la boucherie St-Hubert au Noirmont. /comm-mmi

