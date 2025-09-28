Son excellence L’automnale de la boucherie St-Hubert

La terrine de la boucherie du Noirmont a reçu le prix de l'excellence au Concours suisse des produits du terroir. Découvrez l'émotion des patrons. Le prix de l'innovation est quant à lui revenu à une entreprise vaudoise qui présente son produit ce week-end à Courtemelon.
C’est un week-end fort en émotions pour les patrons de la boucherie St-Hubert au Noirmont : Francis et Daniella Sauser ont reçu la médaille de l’excellence au Concours suisse des produits du terroir. Seuls cinq producteurs ont reçu cette récompense suprême et les Taignons sont les seuls Jurassiens à figurer à ce palmarès. De nombreux produits de la boucherie ont été médaillés ces dernières années mais c’est la première fois que le prix de l’excellence est accroché dans le magasin. « Beaucoup d’émotions, ça fait hérisser les poils », réagit le boucher Francis Sauser. « Quand on a reçu la médaille, je n’ai plus pu parler tellement j’étais émue », ajoute son épouse Daniella Sauser. Ce qui a séduit le jury ? « La forme dans laquelle on l’a amenée, on a fait une grande terrine dans un pot en grès. Et le goût, c’était particulier : du sanglier, de la pomme sauvage, et un petit ingrédient mystère », explique Francis Sauser. Ce « petit plus », c’est du regain, une idée de Daniella qui confère à la terrine une odeur et un goût de foin, un condensé de Franches-Montagnes en somme. Et l’impact est immédiat : « On va devoir doubler ou tripler la production », assure Francis Sauser.
L’innovation vaudoise
Le prix de l’innovation a été décerné à un producteur du canton de Vaud, invité d’honneur, l’entreprise Herbula Viola de Chavornay qui a présenté son sirop de feuilles de figuier. « Un figuier de notre jardin aux aromatiques de noix de coco qui sont très prononcées », raconte Laurence Firoben, co-fondatrice de la jeune entreprise. « C’est une consécration incroyable », ajoute-t-elle, en se demandant si le stock de sirops acheminé à Courtemelon suffira à ravir tous les gourmands. Derrière ce produit, « il y a une démarche de valorisation des peaux et parures végétales. Ce qu’on jette ou qu’on laisse tomber, on peut l’utiliser et le sublimer avec des recettes différentes. Si on peut consommer local et montrer qu’autour de nous on a des choses incroyables, il faut prendre le temps de s’arrêter, ramasser et goûter », explique la Vaudoise. /mmi