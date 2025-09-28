Son excellence L’automnale de la boucherie St-Hubert

C’est un week-end fort en émotions pour les patrons de la boucherie St-Hubert au Noirmont : Francis et Daniella Sauser ont reçu la médaille de l’excellence au Concours suisse des produits du terroir. Seuls cinq producteurs ont reçu cette récompense suprême et les Taignons sont les seuls Jurassiens à figurer à ce palmarès. De nombreux produits de la boucherie ont été médaillés ces dernières années mais c’est la première fois que le prix de l’excellence est accroché dans le magasin. « Beaucoup d’émotions, ça fait hérisser les poils », réagit le boucher Francis Sauser. « Quand on a reçu la médaille, je n’ai plus pu parler tellement j’étais émue », ajoute son épouse Daniella Sauser. Ce qui a séduit le jury ? « La forme dans laquelle on l’a amenée, on a fait une grande terrine dans un pot en grès. Et le goût, c’était particulier : du sanglier, de la pomme sauvage, et un petit ingrédient mystère », explique Francis Sauser. Ce « petit plus », c’est du regain, une idée de Daniella qui confère à la terrine une odeur et un goût de foin, un condensé de Franches-Montagnes en somme. Et l’impact est immédiat : « On va devoir doubler ou tripler la production », assure Francis Sauser.

