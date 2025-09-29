Julien Lepers, pour le plaisir

Son visage s’est invité dans toutes les chaumières jurassiennes au moins un jour, en fin de journée. Julien Lepers est l’âme de « Questions pour un champion », jeu télévisé qu’il a animé sur France 3, entre 1988 et 2016. L’animateur français était en concert vendredi soir au restaurant du Jura à Bassecourt. Il découvrait la région pour la première fois de sa vie, à 76 ans. En amont de la soirée, le compositeur de Pour le plaisir chanté par Herbert Léonard a accordé un entretien exclusif à Cyprien Lovis. Il évoque le jeu de sa vie évidemment, mais aussi son parcours, son passage à la TSR au début des années 80 et répond à … un « 4 à la suite » improvisé. Entretien entre Julien Lepers et Cyprien Lovis à écouter ci-dessous. /clo