Julien Lepers, pour le plaisir

Alors qu’il découvrait le Jura pour la première fois vendredi soir à Bassecourt, l’animateur ...
Julien Lepers, pour le plaisir

Alors qu’il découvrait le Jura pour la première fois vendredi soir à Bassecourt, l’animateur vedette de « Questions pour un champion » Julien Lepers a accordé une interview exclusive à RFJ.

Julien Lepers s’est produit en concert vendredi soir au restaurant du Jura à Bassecourt. Julien Lepers s’est produit en concert vendredi soir au restaurant du Jura à Bassecourt.

Son visage s’est invité dans toutes les chaumières jurassiennes au moins un jour, en fin de journée. Julien Lepers est l’âme de « Questions pour un champion », jeu télévisé qu’il a animé sur France 3, entre 1988 et 2016. L’animateur français était en concert vendredi soir au restaurant du Jura à Bassecourt. Il découvrait la région pour la première fois de sa vie, à 76 ans. En amont de la soirée, le compositeur de Pour le plaisir chanté par Herbert Léonard a accordé un entretien exclusif à Cyprien Lovis. Il évoque le jeu de sa vie évidemment, mais aussi son parcours, son passage à la TSR au début des années 80 et répond à … un « 4 à la suite » improvisé. Entretien entre Julien Lepers et Cyprien Lovis à écouter ci-dessous. /clo

Julien Lepers : « Les gens ont besoin d’habitudes. Quand on a compris ça, on a tout compris. »

Ecouter le son

Julien Lepers raconte l’histoire du tube Pour le plaisir, qu’il a composé pour Herbert Léonard, écrit par Vline Buggy

Ecouter le son

Julien Lepers avait animé une émission sur la TSR

Ecouter le son

« Top ! … Je suis, je suis, je suis… »

Ecouter le son


 

Actualités suivantes

« Les Nouvelles du champ » : Mathieu Saucy

« Les Nouvelles du champ » : Mathieu Saucy

Région    Actualisé le 29.09.2025 - 05:32

Votations fédérales : résultats et réaction dans le Jura

Votations fédérales : résultats et réaction dans le Jura

Région    Actualisé le 29.09.2025 - 08:40

Les patoisants honorent Simon Vatré

Les patoisants honorent Simon Vatré

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 18:36

Plus de 10'000 visiteurs à Courtemelon

Plus de 10'000 visiteurs à Courtemelon

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 16:01

Articles les plus lus

Le crédit de 2,9 millions pour La Perche II passe la rampe à Porrentruy

Le crédit de 2,9 millions pour La Perche II passe la rampe à Porrentruy

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 14:01

Plus de 10'000 visiteurs à Courtemelon

Plus de 10'000 visiteurs à Courtemelon

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 16:01

Les patoisants honorent Simon Vatré

Les patoisants honorent Simon Vatré

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 18:36

Votations fédérales : résultats et réaction dans le Jura

Votations fédérales : résultats et réaction dans le Jura

Région    Actualisé le 29.09.2025 - 08:40

Dominik Baettig est désigné conseiller communal de Mettembert

Dominik Baettig est désigné conseiller communal de Mettembert

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 12:53

Le crédit de 2,9 millions pour La Perche II passe la rampe à Porrentruy

Le crédit de 2,9 millions pour La Perche II passe la rampe à Porrentruy

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 14:01

Plus de 10'000 visiteurs à Courtemelon

Plus de 10'000 visiteurs à Courtemelon

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 16:01

Les patoisants honorent Simon Vatré

Les patoisants honorent Simon Vatré

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 18:36

Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 12:11

Suspense sur le vote sur l'identité électronique

Suspense sur le vote sur l'identité électronique

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 12:15

Dominik Baettig est désigné conseiller communal de Mettembert

Dominik Baettig est désigné conseiller communal de Mettembert

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 12:53

Le crédit de 2,9 millions pour La Perche II passe la rampe à Porrentruy

Le crédit de 2,9 millions pour La Perche II passe la rampe à Porrentruy

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 14:01