« L’abolition de la valeur locative est un mauvais signal pour les entreprises de la région »

Le « oui » prononcé dimanche à l’échelle nationale pour l’abolition de la valeur locative pourrait avoir des conséquences sur les entreprises de la région. La section jurassienne de la Société suisse des entrepreneurs appelait à refuser l’introduction d'un nouvel impôt cantonal sur les résidences secondaires. Elle craint à l’avenir un manque d’investissements dans les rénovations, qui ne pourront plus être déduites aux impôts, engendrant un affaiblissement de la branche du bâtiment et génie civil. La faitière redoute aussi une augmentation du recours au travail non déclaré dans le dessein de faire des économies sur la TVA ou les assurances sociales à la place. « Au niveau de la construction, la région est déjà confrontée à une baisse des investissements dans le domaine du génie civil et avec cet élément supplémentaire des entreprises devront peut-être réduire leur personnel. Je pense que les gens font en fonction de leurs moyens et que le fait que l’abolition de la valeur locative n’entre pas en vigueur avant 2028 ne va pas accélérer les rénovations avant cela », explique le président de la SSEJ Pierre-André Raboud, qui craint aussi que certaines entreprises renoncent à former des apprentis en cas de baisse du volume de travail.