Le VTT en forêt mieux encadré

Encadrer la pratique du VTT technique dans les forêts jurassiennes : c’est l’objectif du Plan sectoriel VTT adopté par le Gouvernement, selon un communiqué transmis lundi. L’exécutif a mené une consultation et opéré une pesée d’intérêts entre la demande des sportifs et les considérations légales et environnementales. Une soixantaine de tracés ont ainsi été sélectionnés sur l’ensemble du territoire cantonal. Ils sont jugés compatibles avec les exigences, mais ne seront pleinement utilisables qu’après l’accord des propriétaires fonciers et l’octroi d’une autorisation formelle.





Pratique actuelle problématique

Actuellement, le VTT technique est souvent pratiqué sur des pistes aménagées sans autorisation. Ce phénomène soulève des questions de respect du droit et de préservation de l’environnement : un développement non encadré perturbe la faune, fragilise les sols et crée des tensions avec les autres usagers de la forêt, écrit le Gouvernement. C’est pour répondre à ces enjeux et à une motion du Parlement que les autorités ont défini des principes clairs. À côté des itinéraires déjà balisés, principalement sur des chemins blancs et destinés au grand public, des pistes plus techniques réservées à une pratique spécialisée pourront donc intégrer le réseau officiel. Mais les pistes créées sans autorisation resteront illégales et seront progressivement fermées.





Les milieux du cyclisme appelés à s’impliquer

La légalisation des pistes retenues dans le Plan sectoriel dépendra directement des milieux du cyclisme, qui sont appelés à s’impliquer activement dans l’étape de régularisation. Ainsi, la validation des tracés repose sur la capacité des clubs sportifs à recueillir les autorisations nécessaires. L’association la Roueracienne, créée dans le cadre de ces réflexions, a fait office de relais entre les sportifs et l’administration. Nicolas Leippert, son président, se réjouit de cette nouvelle étape vers une régularisation de ce loisir, mais admet appréhender un peu les démarches administratives à venir.