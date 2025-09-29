Le VTT en forêt mieux encadré

Le Gouvernement adopte un nouveau Plan sectoriel VTT pour encadrer la pratique de ce loisir dans les forêts jurassiennes. Une soixantaine de tracés ont été jugés compatibles avec les exigences légales. Les vététistes sont appelés à s’impliquer.
Encadrer la pratique du VTT technique dans les forêts jurassiennes : c’est l’objectif du Plan sectoriel VTT adopté par le Gouvernement, selon un communiqué transmis lundi. L’exécutif a mené une consultation et opéré une pesée d’intérêts entre la demande des sportifs et les considérations légales et environnementales. Une soixantaine de tracés ont ainsi été sélectionnés sur l’ensemble du territoire cantonal. Ils sont jugés compatibles avec les exigences, mais ne seront pleinement utilisables qu’après l’accord des propriétaires fonciers et l’octroi d’une autorisation formelle.
Pratique actuelle problématique
Actuellement, le VTT technique est souvent pratiqué sur des pistes aménagées sans autorisation. Ce phénomène soulève des questions de respect du droit et de préservation de l’environnement : un développement non encadré perturbe la faune, fragilise les sols et crée des tensions avec les autres usagers de la forêt, écrit le Gouvernement. C’est pour répondre à ces enjeux et à une motion du Parlement que les autorités ont défini des principes clairs. À côté des itinéraires déjà balisés, principalement sur des chemins blancs et destinés au grand public, des pistes plus techniques réservées à une pratique spécialisée pourront donc intégrer le réseau officiel. Mais les pistes créées sans autorisation resteront illégales et seront progressivement fermées.
Les milieux du cyclisme appelés à s’impliquer
La légalisation des pistes retenues dans le Plan sectoriel dépendra directement des milieux du cyclisme, qui sont appelés à s’impliquer activement dans l’étape de régularisation. Ainsi, la validation des tracés repose sur la capacité des clubs sportifs à recueillir les autorisations nécessaires. L’association la Roueracienne, créée dans le cadre de ces réflexions, a fait office de relais entre les sportifs et l’administration. Nicolas Leippert, son président, se réjouit de cette nouvelle étape vers une régularisation de ce loisir, mais admet appréhender un peu les démarches administratives à venir.
Nicolas Leippert : « On est plutôt surpris en bien ! »
Le financement sera également laissé au soin des clubs. L’État jurassien les accompagnera dans leurs démarches, notamment à travers un projet-pilote supervisé par l’Office de l’environnement. Une campagne d’information sera menée ces prochaines semaines auprès des clubs, des communes, des propriétaires fonciers et de l’ensemble des acteurs concernés. Si tout se déroule comme prévu, les premières pistes dûment autorisées seront utilisables dès l’année prochaine.
Le canton du Jura est un territoire particulièrement propice à la pratique du VTT. Il s’agit aujourd’hui de concilier loisirs, respect de l’environnement et valorisation touristique. Le Gouvernement estime que ce nouvel outil positionne le Jura comme « un canton pionnier dans l’encadrement et la promotion d’un VTT respectueux des écosystèmes et des autres usagers de la forêt ». /comm-lad