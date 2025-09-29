« Le dossier du lundi » : l'adoption d'une identité électronique

La loi fédérale sur l’identité électronique a été acceptée de justesse ce dimanche par les citoyens suisses. L’objet soumis au vote du peuple a récolté 50,4% de « oui », avec seulement 21'000 voix d’écart au niveau fédéral. Ce résultat suscite l’étonnement, puisque selon les sondages, la population semblait largement favorable à l’introduction de l’e-ID.





Selon Jonas Sulzer, membre du comité référendaire et co-président d’Intégrité Numérique Suisse, les gens « manquent en garantie de sécurité ». Il estime donc important de mettre en place des mesures pour « respecter la dignité humaine » et rassurer la population. Gerhard Andrey, conseiller national des Vert-e-s et membre du comité de soutien à l’e-ID, explique que les craintes des opposants ont justement été utilisées pour mettre en place un système sophistiqué et sécurisé. C’est l’objet du dossier de notre correspondante au Palais fédéral Marie Vuilleumier.