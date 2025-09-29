Nouvel appel à projets semestriel pour Arcjurassiens.org

L’organisme de coopération transfrontalière lance son 2e appel à projets de l’année ce lundi ...
Nouvel appel à projets semestriel pour Arcjurassiens.org

L’organisme de coopération transfrontalière lance son 2e appel à projets de l’année ce lundi. Les demandes peuvent être transmises jusqu’au 15 novembre pour une subvention allant jusqu’à 10'000 francs. Le fonds est doté de 100’00 francs au total.

Arcjurassiens.org lance son deuxième appel à projets de l'année. (Photo : archives / www.arcjurassien.ch). Arcjurassiens.org lance son deuxième appel à projets de l'année. (Photo : archives / www.arcjurassien.ch).

Le Fonds de soutien aux petits projets transfrontaliers (FPPT) s’ouvre pour la deuxième fois de l’année. Arcjurassien.org l’annonce ce lundi, il est désormais possible de déposer une demande de subvention jusqu’au 15 novembre prochain. L’organisme de coopération transfrontalière appelle les associations, collectivités et établissements scolaires à formuler une demande. Les projets peuvent exister dans divers domaines (culture, rencontres, sport, éducation et d’autres) et doivent viser à renforcer les liens dans l’Arc jurassien franco-suisse. Ils peuvent obtenir un soutien allant jusqu’à 10'000 francs. Le FPPT est doté de 100'000 francs au total.

Cette année, Arcjurassiens.org a déjà cofinancé 11 projets comme un cycle de formations thématiques pour les bergers ou la découverte du patrimoine horloger pour le jeune public. Retrouvez un résumé de l’ensemble des bénéficiaires, plus d’informations ainsi que tous les documents utiles à formuler une demande sur Arcjurassien.org. /comm-jad


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« RFJ en campagne » (2/8) - Le PLRJ

« RFJ en campagne » (2/8) - Le PLRJ

Région    Actualisé le 29.09.2025 - 16:45

Trafic perturbé sous les Rangiers

Trafic perturbé sous les Rangiers

Région    Actualisé le 29.09.2025 - 15:30

« L’abolition de la valeur locative est un mauvais signal pour les entreprises de la région »

« L’abolition de la valeur locative est un mauvais signal pour les entreprises de la région »

Région    Actualisé le 29.09.2025 - 15:36

Une nouvelle quotité fiscale qui devrait profiter « à la majorité » des ménages prévôtois

Une nouvelle quotité fiscale qui devrait profiter « à la majorité » des ménages prévôtois

Région    Actualisé le 29.09.2025 - 12:41

Articles les plus lus

Julien Lepers, pour le plaisir

Julien Lepers, pour le plaisir

Région    Actualisé le 29.09.2025 - 08:00

« Le dossier du lundi » : l'adoption d'une identité électronique

« Le dossier du lundi » : l'adoption d'une identité électronique

Région    Actualisé le 29.09.2025 - 10:50

« RFJ en campagne » (1/8) - Le PSJ

« RFJ en campagne » (1/8) - Le PSJ

Région    Actualisé le 29.09.2025 - 11:45

« Café des Arts » : Laurent Steulet

« Café des Arts » : Laurent Steulet

Région    Actualisé le 29.09.2025 - 13:44