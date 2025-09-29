Trafic perturbé sous les Rangiers

Un casse-tête pour la mobilité sous les Rangiers. Les tunnels ferroviaires et routiers sont fermés cette semaine pour cause de travaux. Différents secteurs de l’autoroute A16 subissent des travaux électromécaniques et de nettoyage entre 21h et 5h. Les perturbations commenceront lundi soir avec une interruption de la circulation entre Courgenay et Choindez. Mardi soir, c’est le tronçon Courgenay – Bassecourt qui sera fermé dans les deux sens. Les voitures ne pourront finalement pas circuler entre Porrentruy et Glovelier les deux nuits suivantes (de mercredi à jeudi et jeudi à vendredi).

Le trafic ferroviaire est également interrompu de nuit entre Porrentruy et Glovelier depuis dimanche et jusqu’au 10 octobre. Les voyageurs empruntent des bus de remplacement. Selon le Service des infrastructures (SIN), ces trajets de substitution aux trains ne devraient pas surcharger le trafic routier dans le col des Rangiers. Comme il s’agit de travaux d’entretien, les bus de remplacement peuvent circuler dans les tunnels. Ils sont toutefois escortés par des sécuritas pour assurer le bon déroulement du trajet.

Le SIN indique encore qu’il fait tout son possible pour que ces travaux perturbent le trafic au minimum. S’il essaye de prendre en compte les différentes manifestations, il doit également s’adapter aux conditions météorologiques. /fwo