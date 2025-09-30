« Bienvenue Moutier » : Société d’haltérophilie prévôtoise

Le président de la Société d’haltérophilie prévôtoise Cyrill Gosteli était invité dans « La ...
« Bienvenue Moutier » : Société d’haltérophilie prévôtoise

Le président de la Société d’haltérophilie prévôtoise Cyrill Gosteli était invité dans « La Matinale » pour présenter cette institution qui deviendra jurassienne en même temps que la ville de Moutier.

Cyrill Gosteli présentait la SHP ce mardi. Cyrill Gosteli présentait la SHP ce mardi.

Comme tous les mardis, « La Matinale » met en lumière les différentes institutions de la ville de Moutier. Objectif : apprendre à connaître la cité prévôtoise en vue du transfert qui approche à grands pas. Cette semaine, on parle de sport avec la Société d’haltérophilie prévôtoise. Son président Cyrill Gosteli était l’invité de « La Matinale ».

Entretien avec Cyrill Gosteli :

La société a été fondée en 1973. « Elle a eu une grande période de gloire dans les années 80 et 90 avec plusieurs athlètes qui se sont distingués sur le plan national et international », se souvient le président. Actuellement, la société compte 40 membres, dont six athlètes qui sont encore actifs. Cyrill Gosteli ne cache pas que l’haltérophilie ne bénéficie pas d’une grande visibilité dans notre région. Il espère toutefois avoir de bons contacts avec le monde du sport jurassien. « C’est une région plus petite et les liens sont plus étroits », explique-t-il, lui qui définit les Jurassiens comme des personnes accueillantes. /lge


 

