« Bienvenue Moutier » : Société d’haltérophilie prévôtoise

La société a été fondée en 1973. « Elle a eu une grande période de gloire dans les années 80 et 90 avec plusieurs athlètes qui se sont distingués sur le plan national et international », se souvient le président. Actuellement, la société compte 40 membres, dont six athlètes qui sont encore actifs. Cyrill Gosteli ne cache pas que l’haltérophilie ne bénéficie pas d’une grande visibilité dans notre région. Il espère toutefois avoir de bons contacts avec le monde du sport jurassien. « C’est une région plus petite et les liens sont plus étroits », explique-t-il, lui qui définit les Jurassiens comme des personnes accueillantes. /lge