Kathleen Chappuis quittera l’exécutif de Porrentruy en décembre

Kathleen Chappuis quittera son mandat de conseillère municipale en décembre 2025, selon un communiqué transmis mardi par le Parti socialiste de Porrentruy. L’élue a décidé de se retirer en raison de l’arrivée de son deuxième enfant.

Membre du Conseil municipal depuis septembre 2024, elle a dirigé le Département de la culture, des sports, des manifestations ainsi que de la santé et de la cohésion sociale. Parmi les projets lancés sous son impulsion figure notamment la future politique senior de la ville. Le PS souligne son énergie et sa conviction, au service de la solidarité et de la cohésion sociale.

Kathleen Chappuis explique avoir eu du plaisir à exercer son mandat malgré la difficulté de concilier vie familiale, professionnelle et politique. Elle souhaite désormais se consacrer à son rôle de mère et de co-parent. Le groupe PS-Les Vert-e-s présentera prochainement une proposition pour assurer sa succession. /comm-mlm