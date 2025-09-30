Le Conseil communal retire le point PAL à l’ordre du jour

L'exécutif a suspendu le point sur le plan d’aménagement local prévu lors de l'assemblée de ...
Le Conseil communal retire le point PAL à l’ordre du jour

L'exécutif a suspendu le point sur le plan d’aménagement local prévu lors de l'assemblée de lundi soir, invoquant la circulation d'informations erronées.

Le PAL sera soumis à l'assemblée communale ultérieurement. (Photo : archives) Le PAL sera soumis à l'assemblée communale ultérieurement. (Photo : archives)

Pas de vote sur le plan d’amménagement local (PAL) lundi soir au Noirmont. Face à des informations jugées trompeuses, le Conseil communal a retiré le point dès l’ouverture de l’assemblée. Lors de la séance qui s’est tenue devant 187 citoyens, l’exécutif communal a annoncé le retrait du premier point à l’ordre du jour. Le sujet concernait l’adoption du Plan d’aménagement local (PAL). Selon le Le Conseil communal a invoqué, la circulation récente d’éléments erronés, susceptibles d’induire les habitants en erreur et d’altérer la clarté nécessaire au débat.

Depuis le dépôt public annoncé au Journal officiel le 20 mars 2025, dix oppositions ont été déposées, neuf ont été levées après des conciliations. Aucune opposition ne portait sur les points aujourd'hui contestés, souligne le Conseil communal, qui dit vouloir éviter toute confusion. Des discussions complémentaires seront menées prochainement avec les parties concernées (citoyens, associations, autorités) pour clarifier les enjeux du nouveau PAL. À l’issue de ces échanges, l’exécutif organisera une nouvelle votation sur le projet complet. /tna


 

