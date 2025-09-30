Le bétail redescendra au Boéchet samedi

Il est temps pour les génisses de regagner les plaines. La 35e édition de la Désalpe du Boéchet se tient samedi 4 octobre. Le bétail quittera la Combe à la Biche à 12h45 pour arriver au Boéchet vers 14h30. Les propriétaires de génisses ont rendez-vous à 10h à la Combe à la Biche, où une animation musicale et une soupe d’alpage sont proposées dès 11h. Au Boéchet, la journée débute dès 9h avec notamment un marché artisanal, une animation mise sur pied par l’Association jurassienne de lutte suisse et un zoo agricole. Dès 14h30, le cortège regagnera le Boéchet et une choucroute est prévue dès 19h.

Côté musique, la Fanfare des Bois donnera un concert dès 14h30, suivie des Suiss’Mélodie dès 18h et de Tradition Rock dès 20h. La journée se terminera par un grand bal animé par l’Orchestre Champêtre BerGex. /comm-mlm