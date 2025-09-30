Tout passe aux Bois

Les ayants-droit présents lors du Conseil général lundi soir ont accepté tous les points à ...
Tout passe aux Bois

Les ayants-droit présents lors du Conseil général lundi soir ont accepté tous les points à l’ordre du jour. Il était notamment question de plusieurs modifications de règlements communaux.

Le Conseil général a accepté tous les points à l'ordre du jour lundi soir. (photo : archives). Le Conseil général a accepté tous les points à l'ordre du jour lundi soir. (photo : archives).

Tous les points à l’ordre du jour du Conseil général des bois ont passé la rampe lundi soir. Les ayants-droit se sont notamment prononcé sur le règlement sur le statut du personnel communal ainsi que le règlement sur les subventionnements des mesures écologiques. /tna


 

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 08:30

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 06:23

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 01:38

