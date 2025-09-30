Une opposition maintenue contre une sculpture à Saignelégier

Les 23 ayants droit qui exploitent le pâturage où l’œuvre de Jedd Novatt devrait être placée ...
Une opposition maintenue contre une sculpture à Saignelégier

Les 23 ayants droit qui exploitent le pâturage où l’œuvre de Jedd Novatt devrait être placée s’opposent au projet. Ils ont confirmé leur décision à la commune lundi soir lors d’une assemblée.

La sculpture de Jedd Novatt prévu à Saignelégier (ici une œuvre de l'Américain à Rolle) fait face à deux oppositions. (Photo tirée du site de Jedd Novatt). La sculpture de Jedd Novatt prévu à Saignelégier (ici une œuvre de l'Américain à Rolle) fait face à deux oppositions. (Photo tirée du site de Jedd Novatt).

Le projet de sculpture de l’artiste américain Jedd Novatt à Saignelégier ne passe pas comme une lettre à la poste. Le concept suscite deux oppositions. L’une d’entre elles est émise par les 23 ayants droit qui exploitent le pâturage communal, entre la Halle-Cantine et le Centre de Loisirs, prévu pour accueillir l’œuvre. Les opposants expliquent dans leur argumentaire que le Conseil communal de Saignelégier n’a pas respecté le règlement en n’ayant pas convoqué une assemblée des ayants droit en amont de la présentation du projet. Elle s’est finalement tenue lundi soir entre les signataires et les autorités taignonnes.

Les discussions n’ont pas permis aux ayants droit de changer d’avis. Ils se sont exprimés négativement contre ce projet. Les agriculteurs exploitant la zone ont indiqué à RFJ qu’ils regrettent également que l’artiste ne soit pas venu sur place ou encore que les dérogations pour la pose de la sculpture aient vite été réclamées alors que certaines de leurs demandes sont souvent « compliquées ». Ils estiment finalement que la décision de leur assemblée est « déterminante » dans l’issue de ce dossier.

La commune voit une décision indicative

De son côté, la commune de Saignelégier prend acte de cette décision. Elle la juge toutefois « indicative ». Les autorités ont décidé « d’aller au bout de la procédure du projet ». Le permis sera donc renvoyé au canton avec deux oppositions et la position du conseil communal du chef-lieu taignon qui reste favorable.

La deuxième opposition contre ce projet vient du Fonds suisse pour le paysage. Elle s’appuie sur la Loi sur l’aménagement du territoire. Une dérogation a toutefois été demandée par la commune.

Les responsables du projet sont convaincus que le lieu choisi est idéal. L’œuvre de Jedd Novatt, offerte au Jura par une fondation américaine, devrait être placée sur un pâturage important dans le rayonnement de la commune. /fwo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Kathleen Chappuis quittera l’exécutif de Porrentruy en décembre

Kathleen Chappuis quittera l’exécutif de Porrentruy en décembre

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:40

Le bétail redescendra au Boéchet samedi

Le bétail redescendra au Boéchet samedi

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:33

« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:20

« La p’tite phrase » - La puissante transmission

« La p’tite phrase » - La puissante transmission

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 09:00

Articles les plus lus

« Bienvenue Moutier » : Société d’haltérophilie prévôtoise

« Bienvenue Moutier » : Société d’haltérophilie prévôtoise

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 08:30

« La p’tite phrase » - La puissante transmission

« La p’tite phrase » - La puissante transmission

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 09:00

« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:20

Le bétail redescendra au Boéchet samedi

Le bétail redescendra au Boéchet samedi

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:33

Tout passe aux Bois

Tout passe aux Bois

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 08:21

« Bienvenue Moutier » : Société d’haltérophilie prévôtoise

« Bienvenue Moutier » : Société d’haltérophilie prévôtoise

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 08:30

« La p’tite phrase » - La puissante transmission

« La p’tite phrase » - La puissante transmission

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 09:00

« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:20

Le parc solaire ne verra pas le jour à St-Brais

Le parc solaire ne verra pas le jour à St-Brais

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 01:38

Tout passe aux Bois

Tout passe aux Bois

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 08:21

« Bienvenue Moutier » : Société d’haltérophilie prévôtoise

« Bienvenue Moutier » : Société d’haltérophilie prévôtoise

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 08:30

Le Conseil communal du Noirmont retire le point PAL à l’ordre du jour

Le Conseil communal du Noirmont retire le point PAL à l’ordre du jour

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 10:26