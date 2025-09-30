Une plateforme de décarbonation des produits agricoles suisses

Soutenir l’agriculture suisse dans la transition écologique : c’est l’objectif de l’association intercantonale AgroImpact, qui a présenté mardi sa plateforme de décarbonation des produits agricoles. Elle associe les fermes aux entreprises du secteur alimentaire. Le projet réunit producteurs, industriels, chercheurs, chambres d’agriculture, ONG et cantons, dont le Jura.

Ce système inédit permet aux agriculteurs de monétiser leurs efforts environnementaux via un système de primes. Celles-ci sont versées par des entreprises qui contribuent ainsi à réduire l’empreinte carbone de leur approvisionnement. AgroImpact n’émet pas de certificats carbone : la réduction des émissions de CO₂ est directement liée au produit, qui peut être acheté par l’industrie pour améliorer le bilan climatique de sa chaîne d’approvisionnement. La directrice d’AgroImpact, Aude Jarabo, souhaite collaborer avec la moitié des fermes suisses d’ici 2050.