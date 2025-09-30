Vingt ans de culture au cœur de Vicques

2026, année festive pour ViCulturelle. La commission qui anime et programme les spectacles à la salle de l’Atrium à Vicques célèbre 20 ans d’existence. Le menu de cette nouvelle saison (lien : https://www.viculturelle.ch/) est désormais dévoilé : comme les dernières cuvées, il est placé sous le signe de l’humour, avec également du théâtre, du cirque et de la magie. Liano Foly ouvrira le bal le 11 janvier, et sera suivie entre autres, au fil des mois, par Laura Chaignat, Gérémy Crédeville, « Le Dîner de Cons », Thomas Wiesel, Arnaud Tsamère ou encore le chanteur pour enfants Gaëtan.

Les 26 et 27 septembre 2026, ViCulturelle fêtera son anniversaire à travers une soirée comedy club et un dimanche pensé pour les familles.





Le choix de l’humour, résolument

Lorsqu’on interpelle le coordinateur de ViCulturelle, Nicolas Jobin, sur l’évolution de la structure au fil de ces 20 dernières années, il évoque la professionnalisation : « Au début, on avait des spectacles qui touchaient quelque chose de plutôt régional, et petit à petit ça grandissait, mais il y avait une vue à trois mois. (…) Depuis l’arrivée du Théâtre du Jura, on a vraiment décidé de faire surtout de l’humour et du local, et ces deux axes nous ont permis d’avoir une vision à plus long terme, et de proposer des saisons sur une année entière avec une quinzaine de spectacles par année. Ça implique que tout le comité soit derrière (…) et de travailler avec professionnalisme, même si on est tous bénévoles dans la commission. » Lui-même avait 8 ans lorsque ViCulturelle a vu le jour, sous la houlette de son père notamment, qui fut l’un des fondateurs de la structure. Il a ainsi baigné dedans depuis l’enfance.

Le choix de l’humour s’inscrit en complément des propositions du Théâtre du Jura. « Et puis c’est un choix aussi populaire : rire, ça rassemble ! », ajoute Nicolas Jobin, qui confirme que Vicques existe désormais sur la carte des salles dédiées à l’humour.