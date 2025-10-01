Des étapes en octobre pour la rénovation du collège Stockmar

Les travaux de rénovation du complexe scolaire Stockmar, à Porrentruy, suivent leurs cours. Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) a publié un communiqué en ce sens ce mercredi. Le SIDP indique que les travaux ont démarré dès le 18 août par l’installation d’une clôture d’enceinte du chantier et la pose des équipements nécessaires. Plusieurs artisans sont actifs sur place depuis cette date. Ils œuvrent notamment au débranchement des équipements, au défrichage de la végétation ou encore à la dépollution des bâtiments comme l’élimination de l’amiante présente dans certaines parties du complexe. Le SIDP donne également des indications sur la suite du calendrier. Un essai d’assainissement des façades sera réalisé dans le courant du mois en cours sur la partie Est du complexe. Il s’effectuera par hydrodémolition du béton, par un traitement des armatures contre la corrosion et la reconstitution du béton de façade. Les travaux s’annoncent relativement bruyants mais permettront d’affiner les techniques à mettre en place. La fin des travaux de dépollution devrait intervenir, quant à elle, dans la première quinzaine d’octobre. La salle de sport existante sera alors déconstruite et l’excavation de la nouvelle salle double pourra débuter. Les travaux de béton de la salle de sport sont prévus en janvier prochain et la pose de la charpente à l’été 2026. Le tout se déroulera en parallèle aux opérations de rénovation des autres parties du complexe. La fin des travaux de second œuvre et techniques est agendé au printemps 2027 avec l’objectif d’une rentrée des classes dans le complexe rénové en août 2027.

Le SIDP rappelle également que plusieurs phases de travaux nécessitent « une attention particulière » concernant la protection de l’environnement et « plus particulièrement en matière de protection des eaux ». Il précise que « tout sera mis en œuvre pour éviter toute atteinte à ces milieux ». /comm-fco