Un siège au Conseil communal de Mettembert cherche toujours preneur. Les autorités du village du Haut-Plateau indiquent ce mercredi que Dominik Baettig a refusé son élection. Ce dernier avait obtenu 10 voix dimanche lors du scrutin organisé pour compléter l’exécutif et remplacer Laura Lischer (contre 9 suffrages pour François Droz). La commune devra ainsi organiser prochainement une nouvelle élection. /comm-alr
Dominik Baettig refuse son élection à Mettembert
