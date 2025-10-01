Dominik Baettig refuse son élection à Mettembert

Désigné dimanche par les citoyens lors d’une élection libre pour compléter le Conseil communal ...
Dominik Baettig refuse son élection à Mettembert

Désigné dimanche par les citoyens lors d’une élection libre pour compléter le Conseil communal, il a fait savoir aux autorités qu’il n’acceptait pas le mandat.

Mettembert se cherche toujours un nouveau conseiller communal. (Photo : archives). Mettembert se cherche toujours un nouveau conseiller communal. (Photo : archives).

Un siège au Conseil communal de Mettembert cherche toujours preneur. Les autorités du village du Haut-Plateau indiquent ce mercredi que Dominik Baettig a refusé son élection. Ce dernier avait obtenu 10 voix dimanche lors du scrutin organisé pour compléter l’exécutif et remplacer Laura Lischer (contre 9 suffrages pour François Droz). La commune devra ainsi organiser prochainement une nouvelle élection. /comm-alr


 

Actualités suivantes

« La Balade jurassienne » au château de Montvoie

« La Balade jurassienne » au château de Montvoie

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 08:40

Lajoux donne son feu vert à la Maison de l’enfance de la Courtine

Lajoux donne son feu vert à la Maison de l’enfance de la Courtine

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 05:29

Val Terbi peine à tirer son épingle du jeu dans un marché de l’immobilier exigeant

Val Terbi peine à tirer son épingle du jeu dans un marché de l’immobilier exigeant

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 23:37

Une récolte des déchets à domicile devrait voir le jour à Val Terbi

Une récolte des déchets à domicile devrait voir le jour à Val Terbi

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 22:45

Articles les plus lus

« RFJ en campagne » (4/8) - Les Vert-e-s Jura

« RFJ en campagne » (4/8) - Les Vert-e-s Jura

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 16:45

Le grand banditisme marseillais au Château à Porrentruy

Le grand banditisme marseillais au Château à Porrentruy

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 18:09

Une plateforme de décarbonation des produits agricoles suisses

Une plateforme de décarbonation des produits agricoles suisses

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 18:10

Vingt ans de culture au cœur de Vicques

Vingt ans de culture au cœur de Vicques

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 18:24