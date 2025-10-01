Lajoux donne son feu vert à la Maison de l’enfance de la Courtine

Le projet de Maison de l’enfance de la Courtine passe la rampe à Lajoux. L’assemblée communale a donné mardi soir son accord de principe par 25 voix et une abstention. Elle a également accepté à l’unanimité la convention intercommunale de collaboration avec la commune des Genevez où sera situé l’établissement. Un crédit de 52'500 francs destiné à l’aménagement des locaux a aussi été avalisé sans aucune opposition. L’assemblée communale a réuni 26 citoyens. /comm-alr

