Lajoux donne son feu vert à la Maison de l’enfance de la Courtine

Réunie mardi soir, l’assemblée communale a approuvé plusieurs points en lien avec le projet ...
Lajoux donne son feu vert à la Maison de l’enfance de la Courtine

Réunie mardi soir, l’assemblée communale a approuvé plusieurs points en lien avec le projet qui doit voir le jour aux Genevez.

Une assemblée communale était au programme mardi soir à Lajoux. (Photo : archives).  Une assemblée communale était au programme mardi soir à Lajoux. (Photo : archives). 

Le projet de Maison de l’enfance de la Courtine passe la rampe à Lajoux. L’assemblée communale a donné mardi soir son accord de principe par 25 voix et une abstention. Elle a également accepté à l’unanimité la convention intercommunale de collaboration avec la commune des Genevez où sera situé l’établissement. Un crédit de 52'500 francs destiné à l’aménagement des locaux a aussi été avalisé sans aucune opposition. L’assemblée communale a réuni 26 citoyens. /comm-alr


 

