Le Collectif féministe Jura met l’égalité des genres au cœur de la campagne électorale

Le Collectif féministe Jura s’invite dans la campagne en vue des élections cantonales du 19 octobre prochain. Il a sollicité les différents candidats au Gouvernement et au Parlement pour leur soumettre un questionnaire sur des sujets liés à l’égalité des genres. Le taux de réponse se situe à plus de 30%, ce qui constitue un bon résultat dans ce genre de démarche, selon le Collectif féministe Jura. Tous les partis ont répondu, sauf le PLR. Les questions portaient sur la réalisation de l’égalité salariale, le développement de l’accueil extra-familial, la lutte contre les violences domestiques et la défense des personnes LGBTQI+. Sans surprise, les partis de gauche sont globalement davantage sensibles aux revendications portées par le Collectif féministe Jura. Les résultats montrent aussi que les questions liées aux personnes LGBTQI+ restent un sujet clivant. L’engagement pour la défense de leurs droits est le plus bas du sondage avec un résultat de 71% de « oui » dans les réponses. Véronique Saucy, membre du comité du Collectif féministe Jura, note que la différence peut s’expliquer qu’il existe « beaucoup de méconnaissance » sur ce sujet en particulier et que « les questions sur le genre remettent également en question les rôles sociaux dominants ». Les trois autres sujets – soit l’égalité salariale, l’accueil extra-familial et les violences domestiques – font davantage consensus même si des nuances apparaissent sur les moyens à mettre en place. Véronique Saucy se réjouit du « large soutien » sur ces thématiques, ce qui traduit, selon elle, « une volonté politique de s’impliquer pour les questions d’égalité ». Elle souligne toutefois que « tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde » au niveau des moyens.