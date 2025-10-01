Le Jura renforce l’aide aux jeunes en souffrance psychique

Le Canton veut agir « face à l’augmentation des situations de détresse psychique chez les jeunes ». Le Centre médico-psychologique (CMP) déploie deux nouveaux dispositifs complémentaires pour améliorer l’accès aux soins et éviter les ruptures de prise en charge, selon un communiqué transmis mercredi.

L’Équipe Mobile Adolescents (EMA) s’adresse aux 12–18 ans. Composée d’un pédopsychiatre, d’un psychologue, d’un infirmier, d’un éducateur et d’un responsable administratif, elle intervient au plus près des jeunes. L’EMA réalise le repérage et l’évaluation des troubles, élabore un projet de soin individualisé, soutient les jeunes et leur entourage et coordonne les partenaires locaux. L’objectif : proposer une prise en charge précoce, alternative ou complémentaire aux soins ambulatoires et aux hospitalisations parfois difficiles d’accès.





Entr’actes : pause constructive et réinsertion

L’unité Entr’actes accueille des jeunes de 16 à 25 ans confrontés à des troubles psychiques sévères et exclus des dispositifs classiques. Elle dispose de cinq places d’hébergement, sept prévues courant 2026, et offre un accompagnement éducatif et thérapeutique intensif dans un cadre sécurisant. Entr’actes vise à donner aux jeunes une étape de transition, en travaillant étroitement avec les familles, les écoles et les acteurs sociaux pour favoriser la réhabilitation psychosociale.

Ces deux mesures se veulent complémentaires et renforcent l’offre du CMP pour répondre, de façon plus proche et coordonnée, aux besoins croissants en santé mentale des jeunes du canton. comm-mlm