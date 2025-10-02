Au tour des Genevez d’avaliser la Maison de l’enfance de La Courtine

Tout comme ceux de Lajoux, les citoyens de la commune franc-montagnarde ont donné leur feu ...
Au tour des Genevez d’avaliser la Maison de l’enfance de La Courtine

Tout comme ceux de Lajoux, les citoyens de la commune franc-montagnarde ont donné leur feu vert au projet mercredi soir lors de l’assemblée communale.

La future crèche, ici sa façade sud avec l'entrée du bâtiment, est espérée pour 2027. (Image : Anaël Lovis) La future crèche, ici sa façade sud avec l'entrée du bâtiment, est espérée pour 2027. (Image : Anaël Lovis)

Le projet de Maison de l’enfance de La Courtine peut aller de l’avant. Réunis en assemblée communale mercredi soir, les citoyens des Genevez ont donné leur feu vert à la convention intercommunale de collaboration, qui avait déjà été acceptée du côté de Lajoux la veille.
Les ayants droit des Genevez ont aussi approuvé un crédit d’investissement de 122'500 francs destiné à l’aménagement des locaux de cette crèche. Ils ont également accepté des modifications au sein du règlement communal d’organisation et d’administration et de celui relatif au statut du personnel. /comm-emu


 

