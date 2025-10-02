Au tour des Genevez d’avaliser la Maison de l’enfance de La Courtine

Le projet de Maison de l’enfance de La Courtine peut aller de l’avant. Réunis en assemblée communale mercredi soir, les citoyens des Genevez ont donné leur feu vert à la convention intercommunale de collaboration, qui avait déjà été acceptée du côté de Lajoux la veille.

Les ayants droit des Genevez ont aussi approuvé un crédit d’investissement de 122'500 francs destiné à l’aménagement des locaux de cette crèche. Ils ont également accepté des modifications au sein du règlement communal d’organisation et d’administration et de celui relatif au statut du personnel. /comm-emu