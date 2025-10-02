La carotte sous toutes ses formes durant un week-end

La ferme de Mont-Dedos, dans le hameau du Jura bernois, propose pour la première fois un festival autour de ce légume. Le festival se déroulera le week-end du 10 au 12 octobre. Présentation de la programmation.
Depuis 30 ans et trois générations, la ferme vend ses produits de garde, comme les carottes. La fête se tient sur tout un week-end cette année, pour la première fois. En mars 2025, la ferme biologique familiale s'est regroupée sous la forme d'un collectif agricole et culturel, il était alors temps de développer cette fête de la carotte, raconte Florian Nicolet Burkhalter.
Florian Nicolet Burkhalter : « Mes grands-parents ont commencé la culture, mes parents ont continué et je l'ai développée. »
Un programme varié sera proposé. « Pour célébrer cette récolte de carottes, nous avons décidé de proposer douze concerts et des ateliers de transformation de ces légumes », indique Maroussia Maurice, membre du collectif de la ferme.
Il sera possible de créer son pesto avec des fanes de carottes ou du saumon à base de ce légume. De faire de la poterie et de déguster crêpes et pizzas.
Maroussia Maurice : « Il y aura une douzaine de concerts. »
Le festival est au prix libre. Les organisateurs attendent 300 personnes sur les trois jours. Des navettes seront organisées depuis Moutier pour monter à la ferme. /los