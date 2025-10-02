La carotte sous toutes ses formes durant un week-end

La ferme de Mont-Dedos, dans le hameau du Jura bernois, propose pour la première fois un festival ...
La carotte sous toutes ses formes durant un week-end

La ferme de Mont-Dedos, dans le hameau du Jura bernois, propose pour la première fois un festival autour de ce légume. Le festival se déroulera le week-end du 10 au 12 octobre. Présentation de la programmation.

La famille Burkhalter-Nicolet, fière de ses 30 ans de culture de carottes bio, célèbre cette année la fête de la carotte sur tout un week-end La famille Burkhalter-Nicolet, fière de ses 30 ans de culture de carottes bio, célèbre cette année la fête de la carotte sur tout un week-end

Depuis 30 ans et trois générations, la ferme vend ses produits de garde, comme les carottes. La fête se tient sur tout un week-end cette année, pour la première fois. En mars 2025, la ferme biologique familiale s'est regroupée sous la forme d'un collectif agricole et culturel, il était alors temps de développer cette fête de la carotte, raconte Florian Nicolet Burkhalter.

Florian Nicolet Burkhalter : « Mes grands-parents ont commencé la culture, mes parents ont continué et je l'ai développée. »

Ecouter le son

Un programme varié sera proposé. « Pour célébrer cette récolte de carottes, nous avons décidé de proposer douze concerts et des ateliers de transformation de ces légumes », indique Maroussia Maurice, membre du collectif de la ferme.

Il sera possible de créer son pesto avec des fanes de carottes ou du saumon à base de ce légume. De faire de la poterie et de déguster crêpes et pizzas.

Maroussia Maurice : « Il y aura une douzaine de concerts. »

Ecouter le son

Le festival est au prix libre. Les organisateurs attendent 300 personnes sur les trois jours. Des navettes seront organisées depuis Moutier pour monter à la ferme. /los


 

Actualités suivantes

Peine lourde dans l’affaire des Vacheries

Peine lourde dans l’affaire des Vacheries

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 17:56

« RFJ en campagne » (8/8) – Le PCSI

« RFJ en campagne » (8/8) – Le PCSI

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 16:45

La ligne CFF entre Courgenay et Porrentruy à nouveau ouverte

La ligne CFF entre Courgenay et Porrentruy à nouveau ouverte

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 16:10

Un déficit « conséquent » prévu en 2026 pour le Canton du Jura

Un déficit « conséquent » prévu en 2026 pour le Canton du Jura

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 16:18

Articles les plus lus

« En boîte » : Jinfo SA amène l’IA dans les entreprises

« En boîte » : Jinfo SA amène l’IA dans les entreprises

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 12:52

La ligne CFF entre Courgenay et Porrentruy à nouveau ouverte

La ligne CFF entre Courgenay et Porrentruy à nouveau ouverte

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 16:10

Un déficit « conséquent » prévu en 2026 pour le Canton du Jura

Un déficit « conséquent » prévu en 2026 pour le Canton du Jura

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 16:18

« RFJ en campagne » (8/8) – Le PCSI

« RFJ en campagne » (8/8) – Le PCSI

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 16:45

Les candidats aux élections répondent aux préoccupations du sport jurassien

Les candidats aux élections répondent aux préoccupations du sport jurassien

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 10:26

« RFJ en campagne » (7/8) - Le PVL Jura

« RFJ en campagne » (7/8) - Le PVL Jura

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 11:45

« En boîte » : Jinfo SA amène l’IA dans les entreprises

« En boîte » : Jinfo SA amène l’IA dans les entreprises

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 12:52

Une alliance romande exige un renforcement de l'axe est-ouest

Une alliance romande exige un renforcement de l'axe est-ouest

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 13:48