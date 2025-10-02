La carotte sous toutes ses formes durant un week-end

Un programme varié sera proposé. « Pour célébrer cette récolte de carottes, nous avons décidé de proposer douze concerts et des ateliers de transformation de ces légumes », indique Maroussia Maurice, membre du collectif de la ferme.

Il sera possible de créer son pesto avec des fanes de carottes ou du saumon à base de ce légume. De faire de la poterie et de déguster crêpes et pizzas.