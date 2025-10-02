Les trains ne circulent plus entre Courgenay et Porrentruy

Un déraillement va perturber le trafic ferroviaire jusqu’à midi au moins ce jeudi. Des bus ...
Les trains ne circulent plus entre Courgenay et Porrentruy

Un déraillement va perturber le trafic ferroviaire jusqu’à midi au moins ce jeudi. Des bus de remplacements sont mis en place.

Des bus remplacent les trains jeudi matin entre Courgenay et Porrentruy. (Photo: archives) Des bus remplacent les trains jeudi matin entre Courgenay et Porrentruy. (Photo: archives)

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Courgenay et Porrentruy sur la ligne Delémont-Delle. Un déraillement est à l’origine de la restriction qui va durer au moins jusqu’à midi, selon les CFF. Tous les trains sont supprimés sur les lignes RE56 et S3 dans les deux sens. Les passagers doivent emprunter des bus de remplacement. /emu


 

